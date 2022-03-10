Гасли принес AlphaTauri лучшее время первого дня тестов в Бахрейне
Француз оказался одним из двух пилотов, сумевших после обеда превзойти утреннее время Шарля Леклера из Ferrari
Четвертый их шести дней предсезонной подготовки команды Ф1 провели на трассе в Сахире. Пока весь паддок рассуждал об уникальных понтонах Mercedes и их соответствии правилам, на трассе гонщики команды Льюис Хэмилтон и сменивший его в обед Джордж Расселл оказались далеко не самыми быстрыми.
Первую строчку по итогам дня занял Пьер Гасли – пилот AlphaTauri в финальный час на самых мягких шинах С5 проехал круг за 1:33.902. Это ощутимо хуже времени прошлогоднего поула на этой трассе (1:28.997), но пока лучший результат этих тестов.
В концовке дня, когда жара стала спадать, многие пилоты выехали из боксов в быстрой конфигурации. Но именно этот момент судьи выбрали для проверки работы режима VSC, что помешало многим улучшить результат. В частности, Джордж Расселл обновил свой рекорд на первом секторе, но потом вынужден был сбросить скорость.
А вот Карлос Сайнс успел завершить попытку и с результатом 1:34.359 остался вторым. Причем Ferrari испанца в тот момент была обута в более жесткие шины С3 – такие же, как у другого гонщика Скудерии Шарля Леклера с утра, когда тот проехал за 1:34.531.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Концовка оказалась окончательно скомкана из-за ошибки Серхио Переса. Атакуя в восьмом повороте, пилот Red Bull не удержал машину под контролем и оказался в гравии. Судьи вывесили красные флаги, а вскоре объявили, что не будут возобновлять заезды.
Еще до этого работу команд пришлось также ненадолго прервать красными флагами, когда на Aston Martin Лэнса Стролла разрушилась после контакта с колесом при проезде поребрика большая матрица с датчиками, установленная перед задними колесами.
Часть ее удержалась на машине (на фото внизу), а другая оказалась на асфальте. Чтобы очистить полотно, заезды были прерваны на короткое время.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, с разрушившейся матрицей датчиков
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Локальные сложности не помешали Строллу подтвердить хорошую скорость изумрудной AMR22 четвертым результатом дня (1:34:736 на С4) – канадец оказался последним, кто уступил Гасли менее секунды.
Алекс Элбон из Williams, который по итогам первой половины четверга был вторым, не улучшил свой результат после перерыва и в итоге оказался на пятой строчке. При этом англо-тайский гонщик стал одним из тех, кто по ходу дня преодолел более сотни кругов. Добиться большего не позволили проблемы в рулевой системе, после которых пришлось проверять, нет ли утечки в гидравлике.
В плане дистанции никому не удалось конкурировать с Пересом – до своего разворота тот 138 раз пересекал финишную черту, проехав почти 750 км или две с половиной гоночные дистанции. Даже в тех командах, где разделили программу между пилотами, не смогли повторить этот результат.
Прямо противоположной оказалась ситуация для McLaren – Даниэль Риккардо не смог сесть за руль из-за недомогания, а сменивший его Ландо Норрис преодолел всего 50 кругов. При этом по скорости он стал шестым, да и этот результат показал на жесткой резине С2.
Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Карл Бинэм / Motorsport Images
Валттери Боттас, севший за руль во второй половине дня, принес Alfa Romeo отличный седьмой результат. Финн опередил всех соперников из Mercedes и Red Bull.
Пока явные проблемы с темпом видны у Alpine, а команда Haas из-за опоздания на тесты подключилась к работе только во второй половине дня. Ее тест-пилот Пьетро Фиттапальди остался последним, отстав от лучшего времени почти на четыре секунды.
В пятницу, когда тесты продолжатся, а также в субботу Haas позволят продолжать работу на трассе еще два часа после того, как все остальные завершат ее.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.
Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:33.902
|102
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:34.359
|0,457
|51
|
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.531
|0,629
|64
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:34.736
|0,834
|40
|5
|Алекс Элбон
|Williams
|1:35.070
|1,168
|104
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:35.356
|1,689
|50
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:35.495
|1,593
|66
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:35.706
|1,804
|39
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:35.941
|2,039
|60
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:35.977
|2,075
|138
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:36.365
|2,463
|62
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:36.745
|2,843
|24
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:36.768
|2,866
|42
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:37.164
|3,262
|54
|15
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|1:37.422
|3,520
|47
|P*
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