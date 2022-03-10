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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Гасли принес AlphaTauri лучшее время первого дня тестов в Бахрейне

Француз оказался одним из двух пилотов, сумевших после обеда превзойти утреннее время Шарля Леклера из Ferrari

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Гасли принес AlphaTauri лучшее время первого дня тестов в Бахрейне
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Четвертый их шести дней предсезонной подготовки команды Ф1 провели на трассе в Сахире. Пока весь паддок рассуждал об уникальных понтонах Mercedes и их соответствии правилам, на трассе гонщики команды Льюис Хэмилтон и сменивший его в обед Джордж Расселл оказались далеко не самыми быстрыми. 

Первую строчку по итогам дня занял Пьер Гасли – пилот AlphaTauri в финальный час на самых мягких шинах С5 проехал круг за 1:33.902. Это ощутимо хуже времени прошлогоднего поула на этой трассе (1:28.997), но пока лучший результат этих тестов. 

В концовке дня, когда жара стала спадать, многие пилоты выехали из боксов в быстрой конфигурации. Но именно этот момент судьи выбрали для проверки работы режима VSC, что помешало многим улучшить результат. В частности, Джордж Расселл обновил свой рекорд на первом секторе, но потом вынужден был сбросить скорость. 

А вот Карлос Сайнс успел завершить попытку и с результатом 1:34.359 остался вторым. Причем Ferrari испанца в тот момент была обута в более жесткие шины С3 – такие же, как у другого гонщика Скудерии Шарля Леклера с утра, когда тот проехал за 1:34.531.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Концовка оказалась окончательно скомкана из-за ошибки Серхио Переса. Атакуя в восьмом повороте, пилот Red Bull не удержал машину под контролем и оказался в гравии. Судьи вывесили красные флаги, а вскоре объявили, что не будут возобновлять заезды. 

Еще до этого работу команд пришлось также ненадолго прервать красными флагами, когда на Aston Martin Лэнса Стролла разрушилась после контакта с колесом при проезде поребрика большая матрица с датчиками, установленная перед задними колесами. 

Часть ее удержалась на машине (на фото внизу), а другая оказалась на асфальте. Чтобы очистить полотно, заезды были прерваны на короткое время.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, с разрушившейся матрицей датчиков

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, с разрушившейся матрицей датчиков

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Локальные сложности не помешали Строллу подтвердить хорошую скорость изумрудной AMR22 четвертым результатом дня (1:34:736 на С4) – канадец оказался последним, кто уступил Гасли менее секунды. 

Алекс Элбон из Williams, который по итогам первой половины четверга был вторым, не улучшил свой результат после перерыва и в итоге оказался на пятой строчке. При этом англо-тайский гонщик стал одним из тех, кто по ходу дня преодолел более сотни кругов. Добиться большего не позволили проблемы в рулевой системе, после которых пришлось проверять, нет ли утечки в гидравлике.

В плане дистанции никому не удалось конкурировать с Пересом – до своего разворота тот 138 раз пересекал финишную черту, проехав почти 750 км или две с половиной гоночные дистанции. Даже в тех командах, где разделили программу между пилотами, не смогли повторить этот результат.

Прямо противоположной оказалась ситуация для McLaren – Даниэль Риккардо не смог сесть за руль из-за недомогания, а сменивший его Ландо Норрис преодолел всего 50 кругов. При этом по скорости он стал шестым, да и этот результат показал на жесткой резине С2.

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Карл Бинэм / Motorsport Images

Валттери Боттас, севший за руль во второй половине дня, принес Alfa Romeo отличный седьмой результат. Финн опередил всех соперников из Mercedes и Red Bull.

Пока явные проблемы с темпом видны у Alpine, а команда Haas из-за опоздания на тесты подключилась к работе только во второй половине дня. Ее тест-пилот Пьетро Фиттапальди остался последним, отстав от лучшего времени почти на четыре секунды.

В пятницу, когда тесты продолжатся, а также в субботу Haas позволят продолжать работу на трассе еще два часа после того, как все остальные завершат ее.  

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне. 

Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (10 марта)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:33.902   102  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:34.359 0,457 51  
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34.531 0,629 64  
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:34.736 0,834 40  
5 Thailand Алекс Элбон Williams 1:35.070 1,168 104  
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:35.356 1,689 50  
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:35.495 1,593 66  
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:35.706 1,804 39  
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:35.941 2,039 60  
10 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:35.977 2,075 138  
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.365 2,463 62  
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:36.745 2,843 24  
13 France Эстебан Окон Alpine 1:36.768 2,866 42  
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:37.164 3,262 54  
15 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 1:37.422 3,520 47   P*
*экспериментальные шины Pirelli
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