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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Гасли потерял скорость в Катаре. И не понял где

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По словам гонщика AlphaTauri, болиды в гонке вели себя совсем не как в квалификации

Гасли потерял скорость в Катаре. И не понял где

Пьер Гасли был одним из быстрейших пилотов в первых заездах в Катаре. В пятницу в обеих тренировках он показал второе время, в субботу в квалификации был четвертым, но из-за штрафов для Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса стартовал вторым.

Однако на старте он сразу пропустил вперед Фернандо Алонсо, затем Ферстаппена, совершил два пит-стопа вместо одного у ближайших соперников и к финишу был только 11-м, вне очковой зоны.

Причину потери скорости француз так и не понял, но предположил, что причиной мог стать сход в квалификации, где из-за прокола он повредил переднее крыло.

«Меня шокировала наша скорость, – признался Гасли. – Мы не понимаем, почему так сбавили. На первых кругах я пытался удержаться за Фернандо Алонсо, мне почти это удавалось, но я все же отстал. После чего мы перешли на агрессивную стратегию с двумя пит-стопами, но скорости просто не было!

Я не понимаю, как мы могли быть столь медленными в гонке. Надо с этим разобраться. Но после моего схода в квалификации мы заменили переднее крыло и днище. Быть может дело в этом. Также в гонке я использовал те же шины Medim, что и в квалификации, и это тоже могло повлиять.

Я старался гнать изо всех сил, но даже на более свежих шинах, чем у Фернандо, я существенно ему проигрывал. Это, конечно, огорчало.

Когда я атаковал, передние шины быстро перегревались. Так что у меня была скорость на одном круге, но затем я ее терял. Но подобное наблюдается каждый уик-энд. Здесь же разрыв был особенно велик. Я не понимаю, как мы могли с двумя машинами квалифицироваться в десятке, а потом просто быть медленнее других.

Мы могли бы совершить пять пит-стопов, три, два или один – это ничего бы не изменило. У нас просто не было скорости».

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