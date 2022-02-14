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Формула 1 / Презентация AlphaTauri Новости

Гасли поставил себе цель на 2022 год. И принизил Цуноду

Француз собрался финишировать в пятерке на каждом этапе Формулы 1

Гасли поставил себе цель на 2022 год. И принизил Цуноду
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На презентации нового болида AlphaTauri Пьер Гасли заявил, что хотел бы финишировать в каждой гонке не ниже пятого места и понадеялся, что машина AT03 ему это позволит. В то же время, говоря о целях для команды, он упомянул пятое место в Кубке конструкторов.

Чисто арифметически, если предположить, что Гасли в гонках будет в среднем пятым, то для того, чтобы AlphaTauri тоже стала пятой, напарнику француза Юки Цуноде нужно показывать существенно более скромные результаты, так как если он был бы, скажем, шестым, то команда завоевала бы третье место. Впрочем, возможно Гасли и не имел ввиду ничего такого.

«Мое отношение не изменилось, – заявил Гасли. – Я постараюсь сражаться впереди и надеюсь, что смогу в каждой гонке финишировать по меньшей мере в первой пятерке.

Но ментально я готов к любому развитию событий, но продолжу настраивать команду на результат. В прошлом сезоне мы были очень близки к пятому месту в Кубке конструкторов и было бы отлично, если в этом году нам удастся его занять.

Конечно, мы пока не знаем, насколько мы быстры относительно соперников. Нужно быть готовыми ко всему. Для всех это старт с нуля, но нас это устраивает. Надеюсь, наши конструкторы отлично справились с прочтением новых правил. На данный момент мне очень нравится машина, которая у них получилась.

Однако ясность наступит самое ранее на тестах в Барселоне. Думаю, нас ждет в этом году много сюрпризов».

В прошлом году Гасли занял девятое место в чемпионате, Цунода стал 14-м. При этом француз заработал 110 очков против 32 у японца.

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