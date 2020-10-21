Гасли поставил AlphaTauri цель обогнать Ferrari

В 2020 году Пьер Гасли одержал свою первую победу в Формуле 1, а в личном зачете чемпионата идет на десятом месте. Семь из 11 гонок этого сезона француз завершил в первой десятке, на последнем Гран При в Айфеле показал второй лучший результат года, став шестым.

По словам Гасли, именно достигнутая стабильность является его главным достижением в этом году.

«Я доволен тем, как все складывается, и рад нынешним результатам, – цитирует Гасли Inside Racing. – Команда делает все, что в ее силах, чем я очень доволен. Прошлый год мы завершили очень сильно, и моей целью было обрести больше стабильности на своей третий сезон в Ф1. Пока все идет здорово.

Есть еще зоны, в которых мы можем прибавить. В последнее время мы более постоянно боремся за места в топ-10, нам надо стремиться к такому постоянству».

Целью для команды Гасли считает борьбу с Ferrari, от которой AlphaTauri отстает на 13 очков: «Мы сейчас седьмые в Кубке конструкторов и борьба очень плотная. В конце года у нас будут шансы [улучшить положение], важно использовать каждый момент и постараться стать шестыми».