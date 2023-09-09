Гасли попросил Формулу 1 оградить паддок от болельщиков

В Монце, где в минувшие выходные проходил последний в нынешнем сезоне европейский этап сезона Ф1, от гостей команд и всевозможных спонсоров буквально яблоку было негде упасть. По официальным данным, по ходу уик-энда трассу в общей сложности посетили 304 тысячи человек.

И хотя такие показатели наглядно показывают, сколь выросла популярность Ф1 в последнее время, многие из гостей Гран При попали не только на трибуны, но и в паддок. Из-за этого было заметно, как тесно стало в той зоне, где прежде могли работать только обладатели пропусков.

Репортеры Motorsport.com несколько раз становились свидетелями эпизодов, когда из-за обилия людей у механиков команд просто не оставалось места для выполнения тех работ, который традиционно проходят именно в паддоке.

Более того, самые горячие болельщики пробовали прорваться в гостевые зоны команд и даже в святая святых – моторхоумы с боссами и пилотами.

Как рассказал Пьер Гасли из Alpine, такой интерес к Ф1 не может не радовать, однако спорту следует лучше следить, чтобы зрители оставались в отведенных для них зонах.

«Я люблю болельщиков и всегда готов остановиться и уделить им какое-то время, – объяснил француз. – Но все же, это ведь наше рабочее пространство. И порой становится непросто даже пройти через толпу, а ведь на некоторых мероприятиях мы должны появляться минута в минуту. Здесь [в Монце], несомненно, один из самых людных паддоков.

В этом есть свое удовольствие, но по ходу уик-энда какие-то люди несколько раз стучали в двери моей личной комнаты в моторхоуме. Ума не приложу, как они пробрались туда.

Считаю, у нас все же должно быть пространство, где мы могли бы спокойно работать».

Болельщики в паддоке Гран При Италии вокруг премьер-министра страны Джорджи Мелони Фото: Филип Клерен

В последний раз тема с доступом болельщиков в закрытые зоны напомнила о себе на прошлогоднем Гран При Мексики, где посторонних также оказалось слишком много.

Тот же Гасли рассказывал, что на том этапе после возвращения из паддока обнаружил, что кто-то расстегнул его рюкзак.

Ландо Норрис из McLaren отметил на этапе в Мехико: «Я бы сказал, есть не так много спортивных дисциплин, где фанаты могут оказаться настолько близко к участникам.

В то же время, в других видах спорта люди проявляют куда больше уважения. И в гонках им тоже стоит завести такую привычку».

Формула 1 вернется в Мехико в октябре этого года.