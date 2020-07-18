Пьер Гасли завоевал 10-е место в квалификации Гран При Венгрии и на стартовой решетке разместится на 7 позиций выше своего товарища по команде Даниила Квята. В третьем сегменте француз не выезжал на трассу – это могло показаться нежеланием тратить ресурс агрегатов в борьбе с более быстрыми соперниками, но на деле причиной стали проблемы с мотором.

«Все началось в конце первого сегмента, – рассказал Гасли журналистам по окончании заездов. – Мотор стал терять мощность, обороты росли очень медленно. Изначально это проявлялось только на разгонном круге, во время зарядки батареи, но во втором сегменте ситуация ухудшилась. Команда сказала, что не сможет ничего сделать оперативно, и надо выжать из ситуации максимум.

Во время первой попытки мотор начал увядать в конце стартовой прямой. На этом было потеряно немного времени, но на оставшейся части круга все было в порядке. Но на второй попытке все стало совсем плохо – в какой-то момент я добрался до четвертой передачи и дальше уже не смог переключиться, двигатель не тянул».

В результате Гасли по ходу второй попытки прервал быстрый круг и направился в боксы. Вскоре после окончания квалификации команда приняла решение о полной замене силовой установки на машине француза. Пилот не будет оштрафован, так как норма по количеству отдельных элементов силовой установки им еще не выбрана.

Напомним, что проблемы с силовым агрегатом возникли на машине Гасли еще в пятницу: инженеры увидели некие отклонения в отдельных показаниях и провели тщательную проверку установки, для чего потребовалась частичная разборка болида. Из-за этого гонщик полностью пропустил первую пятничную тренировку.