Гасли пообещал публике «еще много аварий»

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Презентация AlphaTauri / Новость

Гасли пообещал публике «еще много аварий»

Поделились
Комментарии
Гасли пообещал публике «еще много аварий»
Автор:
, Главный редактор
Соавтор: Алекс Калинаукас
14 февр. 2020 г., 20:09

Французский пилот, отметившийся парой инцидентов на прошлогодних предсезонных тестах, считает, что лучше разбить автомобиль в феврале, чем на одном из этапов чемпионата мира.

Пьер Гасли не собирается менять свой подход к управлению автомобилем на тестах – несмотря на то, что год назад во время таких заездов дважды попал в аварию на трассе в Барселоне. Те инциденты стали началом не слишком успешной карьеры пилота в Red Bull, которая закончилась еще до наступления осени: на место Гасли пригласили Алекса Элбона, а самого француза вернули в состав Toro Rosso.

«Я в курсе, что в моей карьере будет еще много аварий, – рассказал Гасли журналистам на сегодняшней презентации команды AlphaTauri (так будет называться Toro Rosso с этого сезона). – У меня было немало аварий в картинге, но это никогда не мешало ехать быстро. В младших формулах тоже нередко попадал в переделки.

Кстати, на мой взгляд, по ходу прошлого сезона я попадал в аварии не так уж часто. А тесты – они в каком-то смысле для этого и нужны. Когда ты едешь очень быстро на машине мощностью свыше тысячи сил – всегда есть риск. Но лучше уж я разложу машину на тестах, чем в гонке. Так что, я буду делать все как раньше».

Гасли назвал позитивным моментом тот факт, что в межсезонье ему не пришлось менять команду – что случилось впервые за всю карьеру пилота в формулах.

«Знакомиться с новыми людьми, осваиваться в новой обстановке – это, как ни крути, требует времени, – описал свои ощущения пилот. – А вокруг меня сейчас те же люди, в прошлом году, и я могу больше внимания уделить себе и своему физическому и эмоциональному состоянию, возможностям для самосовершенствования. Думаю, эта стабильность сыграет мне на руку».

Читайте также:

Следующая новость
Тост: Цель AlphaTauri на 2020 год – попасть в топ-5

Предыдущая новость

Тост: Цель AlphaTauri на 2020 год – попасть в топ-5

Следующая новость

AlphaTauri AT01: новый болид Квята со всех ракурсов

AlphaTauri AT01: новый болид Квята со всех ракурсов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация AlphaTauri
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом

2
Формула 1

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

3
Формула 1

AlphaTauri AT01: новый болид Квята со всех ракурсов

6мин
4
Формула 1

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

5
Формула 1

Крылатые тормоза. Как выглядят спрятанные лопасти на задних колесах Ferrari

Последние видео

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01 00:00
Формула 1

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео 01:36
Формула 1

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Самое важное:

AlphaTauri AT01: новый болид Квята со всех ракурсов
F1

AlphaTauri AT01: новый болид Квята со всех ракурсов

Гасли пообещал публике «еще много аварий»
F1

Гасли пообещал публике «еще много аварий»

Тост: Цель AlphaTauri на 2020 год – попасть в топ-5
F1

Тост: Цель AlphaTauri на 2020 год – попасть в топ-5

Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
F1

Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом

Прямой эфир: презентация первого болида AlphaTauri
F1

Прямой эфир: презентация первого болида AlphaTauri

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.