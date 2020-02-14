Гасли пообещал публике «еще много аварий»

Пьер Гасли не собирается менять свой подход к управлению автомобилем на тестах – несмотря на то, что год назад во время таких заездов дважды попал в аварию на трассе в Барселоне. Те инциденты стали началом не слишком успешной карьеры пилота в Red Bull, которая закончилась еще до наступления осени: на место Гасли пригласили Алекса Элбона, а самого француза вернули в состав Toro Rosso.

«Я в курсе, что в моей карьере будет еще много аварий, – рассказал Гасли журналистам на сегодняшней презентации команды AlphaTauri (так будет называться Toro Rosso с этого сезона). – У меня было немало аварий в картинге, но это никогда не мешало ехать быстро. В младших формулах тоже нередко попадал в переделки.

Кстати, на мой взгляд, по ходу прошлого сезона я попадал в аварии не так уж часто. А тесты – они в каком-то смысле для этого и нужны. Когда ты едешь очень быстро на машине мощностью свыше тысячи сил – всегда есть риск. Но лучше уж я разложу машину на тестах, чем в гонке. Так что, я буду делать все как раньше».

Гасли назвал позитивным моментом тот факт, что в межсезонье ему не пришлось менять команду – что случилось впервые за всю карьеру пилота в формулах.

«Знакомиться с новыми людьми, осваиваться в новой обстановке – это, как ни крути, требует времени, – описал свои ощущения пилот. – А вокруг меня сейчас те же люди, в прошлом году, и я могу больше внимания уделить себе и своему физическому и эмоциональному состоянию, возможностям для самосовершенствования. Думаю, эта стабильность сыграет мне на руку».