Гасли понадеялся вернуться в Red Bull

Пьер Гасли выступал за Red Bull в 2019 году, но из-за плохих результатов уже в августе лишился места в команде. Вернувшись в AlphaTauri, француз завоевал с ней подиум, а в прошлом году принес команде из Фаэнцы всего вторую победу в ее истории.

Решив сменить пилота прошлой зимой, в Red Bull не стали брать Гасли, предпочтя ему Серхио Переса. Однако француз еще надеется вернуться в команду из Милтон-Кинс.

«Лично я в Формуле 1 для того, чтобы бороться за лидерство, – сказал Гасли на пресс-конференции перед Гран При Португалии. – Я каждый день работаю над собой, чтобы однажды побороться за чемпионство, стабильно сражаться за подиумы и победы. Это моя конечная цель.

Надеюсь, что сделаю это с Red Bull. Я попал в Формулу 1 благодаря ним, и все еще на контракте с ними. Так что мою цель вы понимаете. Если у них будет желание поработать со мной, я буду рад. А если нет, то у меня будут другие варианты. Главное, хорошо выступать, показывать результат».