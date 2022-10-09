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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Гасли поменяли настройки, он будет стартовать с пит-лейна

После слабой квалификации команда AlphaTauri нарушила режим закрытого парка, чтобы повысить шансы своего пилота в гонке

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Гасли поменяли настройки, он будет стартовать с пит-лейна
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Пьер Гасли показал только 17-й результат в субботней сессии Гран При Японии из-за проблем с тормозами. Перед стартом гонки в воскресенье прошел дождь, и с учетом всех факторов команда AlphaTauri решила изменить настройки машины француза, нарушив при этом режим закрытого парка.

В сообщении технического делегата FIA уточняется, что на AT03 установили иную спецификацию заднего крыла, а также скорректировали регулировки задней подвески. 

По регламенту в таком случае гонщику предстоит начинать борьбу с пит-лейна – соответственно, Кевин Магнуссен, Лэнс Стролл и Николя Латифи поднимутся на одну позицию по решетке. 

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