Гасли поменяли настройки, он будет стартовать с пит-лейна

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пьер Гасли показал только 17-й результат в субботней сессии Гран При Японии из-за проблем с тормозами. Перед стартом гонки в воскресенье прошел дождь, и с учетом всех факторов команда AlphaTauri решила изменить настройки машины француза, нарушив при этом режим закрытого парка.

В сообщении технического делегата FIA уточняется, что на AT03 установили иную спецификацию заднего крыла, а также скорректировали регулировки задней подвески.

По регламенту в таком случае гонщику предстоит начинать борьбу с пит-лейна – соответственно, Кевин Магнуссен, Лэнс Стролл и Николя Латифи поднимутся на одну позицию по решетке.

Читайте также: Стартовая решетка Гран При Японии

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь