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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Гасли получил новое шасси для Гран При Португалии

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Гасли получил новое шасси для Гран При Португалии
Автор:
, Редактор

Восстановить сгоревшую на тренировке машину оказалось невозможно

Пьер Гасли в субботу на Гран При Португалии получил новое шасси AlphaTauri. Его прежняя машина сгорела во время второй тренировки, механики пришли к выводу, что шасси оперативно починить невозможно.

Согласно правилам, команда может дважды беспрепятственно поменять шасси  у гонщика в течение сезона. Для Гасли этот лимит еще не был исчерпан, так что он не получит штрафа.

По словам гонщика, за пять секунд до появления языков пламени позади машины у него отключилась вся электроника и пропала тяга двигателя. После чего он остановился на краю трассы и покинул машину. Из-за того, что пожар успел сильно повредить детали болида, оперативно установить причину возгорания не удалось.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Пьер Гасли
Автор Сергей Иванов

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