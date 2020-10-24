Гасли получил новое шасси для Гран При Португалии

Пьер Гасли в субботу на Гран При Португалии получил новое шасси AlphaTauri. Его прежняя машина сгорела во время второй тренировки, механики пришли к выводу, что шасси оперативно починить невозможно.

Согласно правилам, команда может дважды беспрепятственно поменять шасси у гонщика в течение сезона. Для Гасли этот лимит еще не был исчерпан, так что он не получит штрафа.

По словам гонщика, за пять секунд до появления языков пламени позади машины у него отключилась вся электроника и пропала тяга двигателя. После чего он остановился на краю трассы и покинул машину. Из-за того, что пожар успел сильно повредить детали болида, оперативно установить причину возгорания не удалось.