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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире

На AlphaTauri француза обновили все новые компоненты, также замены понадобились Серхио Пересу из Red Bull

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Гасли получил новую силовую установку после пожара в Сахире
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Лишь одному гонщику, использующему мотор Red Bull (экс-Honda), удалось добраться до финише в Бахрейне. Оба представителя одноименной команды сошли в конце дистанции из-за проблем с подачей топлива, а еще до этого Пьер Гасли из AlphaTauri остановился из-за перегрева в задней части машины, которая после этого загорелась.

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После этого обеим командам потребовалось заменить компоненты силовой установки. Из документов FIA, опубликованных по ходу второго этапа в Джидде, следует – на машину Гасли установили новый мотор в сборе со всеми компонентами гибридной системы. 

Это не приведет к штрафу, так как пока нет никаких превышений, однако если старые детали не получится восстановить, Пьеру точно не избежать наказания в дальнейшем по ходу сезона. Регламент гласит, что по ходу чемпионата можно использовать по три блока внутреннего сгорания, турбины и MGU-H, и по два остальных элемента (MGU-K, батареи и управляющей электроники). За превышение этого количества следует перестановка по решетке. 

Кроме того, Серхио Пересу заменили турбину и тепловой мотор-генератор MGU-H. Лишь Макс Ферстаппен продолжает использовать те же детали, что на прошлой неделе в Сахире. 

Отметим, что спецификация моторов в Ф1 заморожена, потому все новые детали являются точно такими же, как старые. 

Ранее стало известно, что команда Alpine из соображений предосторожности заменила мотор на машине Фернандо Алонсо. 

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