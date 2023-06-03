Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Еще до завершения квалификации Гран При Испании стало понятно, что Пьер Гасли едва ли сможет удержать показанный результат. В итоге француз завершил сессию с лучшим в сезоне четвертым временем, однако вместо второго ряда будет стартовать только с пятого.

Все из-за того, что по ходу первого сегмента он помешал сначала Карлосу Сайну на выходе из 13-го поворота, а потом и Максу Ферстаппену в четвертом – на это обратил внимание даже Фернандо Алонсо, который как раз ехал миом и известен своим тщательным контролем за соблюдением правил.

Рассмотрев оба эпизода, судьи признали, что в обоих случаях можно отыскать смягчающие обстоятельства (скажем, про приближение Red Bull Пьера не предупредила команда), но сам факт создания помехи не вызывает сомнений.

Пьер Гасли, Alpine A523, Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

После наказания Шарля Леклера в Монако всем известно, что блокировка приравнивается в Ф1 к перестановке на три позиции. Так что Гасли потерял разом шесть.

Стоит отметить, что Ферстаппен м Сайнс, которым он помешал, стартуют в гонке с первого ряда.

За напарника не наказывают

Также судьи FIA сообщили, что Джорджу Расселлу назначили за столкновение с партнером по Mercedes Льюисом Хэмилтоном только предупреждение.

В опубликованном документе сказано: «Гонщик машины номер 63 [Расселл] объяснил, что только начал свой быстрый круг и смотрел вперед, а не в зеркала. Команда не сообщила ему о приближении машины номер 44 [Хэмилтона].

Также смягчающим обстоятельством является тот факт, что Расселл сконцентрировал внимание на машине впереди, гонщик которой [Карлос Сайнс] только что закончил свой быстрый круг. Кроме того, в конце своего разгонного круга гонщик машины номер 63 вынужден был значительно снизить скорость, чтобы не помешать гонщикам машин номер 1 и 55».

Таким образом, несмотря на столкновение с партнером по команде Расселл все равно остался в стартовом протоколе 12-м.

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