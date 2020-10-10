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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Гасли похвалился преимуществом над Квятом

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Гасли похвалился преимуществом над Квятом
Автор:
, редактор

Напарник отметил, что Даниил прибавил в скорости, но до него все еще не дотянулся

На Гран При Айфеля Пьер Гасли в девятый раз за сезон обошел в квалификации своего напарника по AlphaTauri Даниила Квята. При этом, обе победы Квята пришлись на пять последних этапов, а начиная с Гран При Бельгии Гасли ни разу не выигрывал у него более трех позиций.

По мнению француза, сокращение разрыва внутри команды связано не с тем, что он сдал, а с тем, что Квят прибавил.

«По-моему, я и после Спа много раз был в Q3 (два раза – прим. Motorsport.com), – сказал Гасли. – Не считаю, что стал ехать медленнее. Возможно, он привык к машине или что-то в этом роде. Но я-то был в Q3 в Сочи.

На этом этапе у нас не хватило темпа для попадания в топ-10. Но да, кажется, Даниилу теперь комфортнее в машине, что здорово для него. Однако счет в квалификациях все равно 9-2 в мою пользу. Так что в этом плане я все еще хорошо выступаю».

Для выхода в Q3 сегодня Гасли не хватило 0,412 секунды. По его мнению, это отчасти связано с отменой пятничных тренировок из-за погодных условий.

«Обычно мы добиваемся прогресса на каждой тренировке, так что отсутствие вчерашних заездов ударило по нам, – сказал француз. – На третьей тренировке у нас не было желаемого баланса, но при такой короткой паузе мы не могли внести больших изменений, иначе квалификацию начинали бы вслепую. 

В квалификации тоже было тяжело. В сравнении с прошлыми этапами мы не смогли вывести машину в идеальное рабочее окно, что видно по нашему отставанию от топ-10. Мы были явно медленнее основных соперников и не могли побороться за Q3.

Но в последнее время выходы в Q3 не играли мне на руку, так как я стартовал на использованных шинах Soft. А теперь у нас свободный выбор резины. Возможно, это даст нам больше шансов в борьбе за место в десятке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Даниил Квят , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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