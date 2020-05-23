Гасли показал раскраску шлема для нового сезона

В начале мая Пьер Гасли запустил в социальных сетях конкурс. Французский гонщик предложил болельщикам разработать новый дизайн своего шлема взамен прежнего. В основе старого оформления лежали белый, синий и красный цвета национального флага Франции.

Из множества предложений Пьер выбрал вариант пользователя LitzelArt. Его концепция основана на сочетании ядовитых красного и голубого цветов с девизом пилота «Полный газ» в области подбородка. По словам разработчика, он вдохновлялся новыми фирменными цветами команды НБА «Майами Хит».

«Мне хотелось чего-то нового и непохожего, – написал Гасли. – Спасибо всем за работы, многие из них вышли потрясающими. Некоторые из предложенных идей я также буду использовать по ходу чемпионата».

С этого сезона правила Формулы 1 более не требуют от гонщиков единой раскраски шлема в течение всего сезона.