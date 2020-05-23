Гасли показал раскраску шлема для нового сезона
Партнер Даниила Квята по команде AlphaTauri радикально обновил оформление шлема
В начале мая Пьер Гасли запустил в социальных сетях конкурс. Французский гонщик предложил болельщикам разработать новый дизайн своего шлема взамен прежнего. В основе старого оформления лежали белый, синий и красный цвета национального флага Франции.
Из множества предложений Пьер выбрал вариант пользователя LitzelArt. Его концепция основана на сочетании ядовитых красного и голубого цветов с девизом пилота «Полный газ» в области подбородка. По словам разработчика, он вдохновлялся новыми фирменными цветами команды НБА «Майами Хит».
«Мне хотелось чего-то нового и непохожего, – написал Гасли. – Спасибо всем за работы, многие из них вышли потрясающими. Некоторые из предложенных идей я также буду использовать по ходу чемпионата».
С этого сезона правила Формулы 1 более не требуют от гонщиков единой раскраски шлема в течение всего сезона.
Шлем Пьера Гасли
Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли
Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли
Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли
Фотограф: Пьер Гасли
Пьер Гасли со старым шлемом на Гран При Австралии
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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|Автор
|Базиль Давуан