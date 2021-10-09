Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Пьер Гасли, выступающий за команду AlphaTauri, показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Турции. На влажном асфальте француз на 0,164 с опередил показавшего второе время Макса Ферстаппена на Red Bull.

Дождь, который начался рано утром, потом не раз возобновлялся и продолжал идти в момент начала заезда, стал главной новостью в первой половине дня субботы. Первые 15 минут пилоты провели на шинах для сильного дождя, после чего начали переходить на промежуточную резину. Впрочем, сразу же гонщики начали допускать ошибки – и вскоре судьям пришлось вывешивать красный флаг из-за вылета в гравий Джорджа Расселла.

Но ни этот инцидент, ни новые ошибки после возобновления заезда (среди прочих на 360 градусов развернуло Ферстаппена) не заставили пилотов вернуться к покрышкам для сильного дождя. Одной из сложностей для спортсменов стало чередование участков с разным количеством воды на них: пилоты сообщали о больших лужах – а во 2-м повороте, где вылетел Расселл, трассу пересекал небольшой поток.

Ближе к концу сессии в некоторых местах пилотам приходилось отступать от идеальной траектории, чтобы попасть на мокрые участки и избежать таким образом перегрева шин – но при этом в других частях трассы покрытие было влажным по всей ширине трека.

В таких условиях пилоты проехали непривычно мало кругов – причем самым «ленивым» (если не считать Расселла) оказался Льюис Хэмилтон, ограничившийся 5-ю кругами.

Никита Мазепин выезжал на трассу на обоих типах шин, проехав в итоге 14 кругов и показав 17-й результат примерно в 3-х секундах от лучшего времени сессии. Лучший круг Мика Шумахера при этом оказался больше чем на секунду лучше, чем у напарника.

Ситуация на трассе и прогноз погоды дает основания предполагать, что квалификация (которая начнется в 15:00 по московскому времени) также пройдет на мокрой трассе.

Дождливую погоду можно расценивать как не самую хорошую новость для команды Red Bull. Напомним, что настройки, использовавшиеся командой в пятничных тренировках, были, по признанию руководителя «Быков» Кристиана Хорнера, далекими от идеала. Таким образом, дождь лишил коллектив возможности опробовать новые настройки, подобранные инженерами по ходу анализа данных в пятницу вечером.