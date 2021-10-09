Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле
Лидеры чемпионата не особо усердствовали по ходу сессии, проехав по 5-6 кругов
Пьер Гасли, выступающий за команду AlphaTauri, показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Турции. На влажном асфальте француз на 0,164 с опередил показавшего второе время Макса Ферстаппена на Red Bull.
Дождь, который начался рано утром, потом не раз возобновлялся и продолжал идти в момент начала заезда, стал главной новостью в первой половине дня субботы. Первые 15 минут пилоты провели на шинах для сильного дождя, после чего начали переходить на промежуточную резину. Впрочем, сразу же гонщики начали допускать ошибки – и вскоре судьям пришлось вывешивать красный флаг из-за вылета в гравий Джорджа Расселла.
Но ни этот инцидент, ни новые ошибки после возобновления заезда (среди прочих на 360 градусов развернуло Ферстаппена) не заставили пилотов вернуться к покрышкам для сильного дождя. Одной из сложностей для спортсменов стало чередование участков с разным количеством воды на них: пилоты сообщали о больших лужах – а во 2-м повороте, где вылетел Расселл, трассу пересекал небольшой поток.
Ближе к концу сессии в некоторых местах пилотам приходилось отступать от идеальной траектории, чтобы попасть на мокрые участки и избежать таким образом перегрева шин – но при этом в других частях трассы покрытие было влажным по всей ширине трека.
В таких условиях пилоты проехали непривычно мало кругов – причем самым «ленивым» (если не считать Расселла) оказался Льюис Хэмилтон, ограничившийся 5-ю кругами.
Никита Мазепин выезжал на трассу на обоих типах шин, проехав в итоге 14 кругов и показав 17-й результат примерно в 3-х секундах от лучшего времени сессии. Лучший круг Мика Шумахера при этом оказался больше чем на секунду лучше, чем у напарника.
Ситуация на трассе и прогноз погоды дает основания предполагать, что квалификация (которая начнется в 15:00 по московскому времени) также пройдет на мокрой трассе.
Дождливую погоду можно расценивать как не самую хорошую новость для команды Red Bull. Напомним, что настройки, использовавшиеся командой в пятничных тренировках, были, по признанию руководителя «Быков» Кристиана Хорнера, далекими от идеала. Таким образом, дождь лишил коллектив возможности опробовать новые настройки, подобранные инженерами по ходу анализа данных в пятницу вечером.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|19
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|11
|0.164
|0.164
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|13
|0.237
|0.073
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|22
|0.815
|0.578
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|18
|1.096
|0.281
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|15
|1.098
|0.002
|7
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|17
|1.125
|0.027
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|21
|1.534
|0.409
|9
|Валттери Боттас
|Mercedes
|8
|1.549
|0.015
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|17
|1.642
|0.093
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|21
|1.650
|0.008
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|14
|1.664
|0.014
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|23
|1.781
|0.117
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|18
|1.823
|0.042
|15
|Ландо Норрис
|McLaren
|18
|1.867
|0.044
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|11
|2.901
|1.034
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|14
|2.978
|0.077
|18
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|5
|3.189
|0.211
|19
|Николя Латифи
|Williams
|8
|5.234
|2.045
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|2
|Полные результаты
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