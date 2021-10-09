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Формула 1 / Гран При Турции Отчет о тренировке

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

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, главный редактор

Лидеры чемпионата не особо усердствовали по ходу сессии, проехав по 5-6 кругов

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Пьер Гасли, выступающий за команду AlphaTauri, показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Турции. На влажном асфальте француз на 0,164 с опередил показавшего второе время Макса Ферстаппена на Red Bull.

Дождь, который начался рано утром, потом не раз возобновлялся и продолжал идти в момент начала заезда, стал главной новостью в первой половине дня субботы. Первые 15 минут пилоты провели на шинах для сильного дождя, после чего начали переходить на промежуточную резину. Впрочем, сразу же гонщики начали допускать ошибки – и вскоре судьям пришлось вывешивать красный флаг из-за вылета в гравий Джорджа Расселла.

 

Но ни этот инцидент, ни новые ошибки после возобновления заезда (среди прочих на 360 градусов развернуло Ферстаппена) не заставили пилотов вернуться к покрышкам для сильного дождя. Одной из сложностей для спортсменов стало чередование участков с разным количеством воды на них: пилоты сообщали о больших лужах – а во 2-м повороте, где вылетел Расселл, трассу пересекал небольшой поток.

 

Ближе к концу сессии в некоторых местах пилотам приходилось отступать от идеальной траектории, чтобы попасть на мокрые участки и избежать таким образом перегрева шин – но при этом в других частях трассы покрытие было влажным по всей ширине трека.

В таких условиях пилоты проехали непривычно мало кругов – причем самым «ленивым» (если не считать Расселла) оказался Льюис Хэмилтон, ограничившийся 5-ю кругами.

Никита Мазепин выезжал на трассу на обоих типах шин, проехав в итоге 14 кругов и показав 17-й результат примерно в 3-х секундах от лучшего времени сессии. Лучший круг Мика Шумахера при этом оказался больше чем на секунду лучше, чем у напарника. 

Ситуация на трассе и прогноз погоды дает основания предполагать, что квалификация (которая начнется в 15:00 по московскому времени) также пройдет на мокрой трассе.

Дождливую погоду можно расценивать как не самую хорошую новость для команды Red Bull. Напомним, что настройки, использовавшиеся командой в пятничных тренировках, были, по признанию руководителя «Быков» Кристиана Хорнера, далекими от идеала. Таким образом, дождь лишил коллектив возможности опробовать новые настройки, подобранные инженерами по ходу анализа данных в пятницу вечером. 

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 France Пьер Гасли AlphaTauri 19    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 11 0.164 0.164
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 13 0.237 0.073
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 22 0.815 0.578
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 18 1.096 0.281
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 15 1.098 0.002
7 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 17 1.125 0.027
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri 21 1.534 0.409
9 Finland Валттери Боттас Mercedes 8 1.549 0.015
10 France Эстебан Окон Alpine 17 1.642 0.093
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 21 1.650 0.008
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 14 1.664 0.014
13 Germany Мик Шумахер Haas 23 1.781 0.117
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 18 1.823 0.042
15 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 18 1.867 0.044
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 11 2.901 1.034
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas 14 2.978 0.077
18 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 5 3.189 0.211
19 Canada Николя Латифи Williams 8 5.234 2.045
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 2    
Полные результаты

 

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