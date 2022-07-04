Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу Следующая / Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Гасли отказался говорить о столкновении с Цунодой в Сильверстоуне

Сам Юки после финиша признал свою вину и объяснил, почему так получилось

Адам Купер
Автор:
Гасли отказался говорить о столкновении с Цунодой в Сильверстоуне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Оба пилота AlphaTauri стали участниками стартовой аварии на британском Гран При – Пьер Гасли стоял у его истоков, именно он в самом начале поддел машину Джорджа Расселла. Юки Цуноде не удалось увернуться от  соперников, японцу пришлось возвращаться в боксы на поврежденном автомобиле.

Несмотря на это, оба вышли на повторный старт и имели реальный шанс заработать очки, занимая седьмое и восьмое места. Однако на десятом круге Цунода стал прессинговать напарника, у которого стали сдавать мягкие шины Soft.

Вскоре японец пошел в атаку, которая привела к столкновению в правом повороте Виллэдж. Гонщики смогли продолжить движение, однако Гасли в дальнейшем сошел, а Цунода финишировал лишь 14-м.

Японец объяснил, что его маневр не был безрассудным.

«Моя скорость позволяла мне преодолеть тот поворот, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я просто не ожидал, что он захлопнет передо мной дверь. Он не полностью закрыл ее – но, я бы сказал, оставил мне недостаточно места. 

Понятно, что в борьбе ты стремишься оставить сопернику как можно меньше свободного пространства. Никто не хочет, чтобы его легко обгоняли. Так что я поднимаю Пьера. Конечно, я тоже мог дождаться другой возможности. И потому прежде всего хотел бы извиниться перед командой. 

Разумеется, нам еще предстоит все это обсудить. Если говорить обо мне, то в тот момент гонки я был быстрее. Но это в любом случае моя ошибка. Больше тут говорить не о чем».

Он добавил: «Я не превысил скорость в том повороте и в любом случае не пересек бы белую линию на выходе. И обогнать я пытался на входе в поворот, а не в его середине.

Я просто не ожидал, что он продолжит сражаться со мной по ходу поворота. Но это моя ошибка. Значит, я неверно выстраиваю свои предположения. И должен сделать из этого выводы, чтобы не повторить подобного в следующий раз».

Гасли отказался что-то говорить по поводу напарника и лишь выразил свое крайнее огорчение случившимся. 

«Я невероятно расстроен, ведь после второго старта мы были на таких хороших позициях, – сказал француз. – Был шанс вдвоем заработать очки на трассе, где у нас все складывалось очень сложно. 

Так что все случившееся нам предстоит серьезно обсудить. Я не собираюсь начинать этот разговор прямо на трассе, но невероятно разочарован потерей такого шанса.

Сезон и так складывается непросто, нам едва ли не впервые повезло. И действовать так было совершенно не обязательно».

Известно, что из Сильверстоуна в Италию воскресным вечером Цунода улетел вместе с главой AlphaTauri Францом Тостом – им наверняка было, что обсудить по пути. 

Кроме того, обломки, оставшиеся на трассе после столкновения напарников, испортили гонку еще и Максу Ферстаппену.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу
Предыдущая новость

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу
Следующая новость

Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса

Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Элбона выписали из больницы, он выступит в Австрии Гран При Великобритании
Формула 1

Элбона выписали из больницы, он выступит в Австрии

«Я сказал судьям не трогать машину». К сходу Расселла привела забота о Чжоу Гран При Великобритании
Формула 1

«Я сказал судьям не трогать машину». К сходу Расселла привела забота о Чжоу

Феттель объяснил слабый темп Aston Martin: Машина все делает с задержкой Гран При Великобритании
Формула 1

Феттель объяснил слабый темп Aston Martin: Машина все делает с задержкой

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Анализ: почему Гасли остался в AlphaTauri?
Формула 1

Анализ: почему Гасли остался в AlphaTauri?

Официально: Гасли останется в AlphaTauri на 2023 год
Формула 1

Официально: Гасли останется в AlphaTauri на 2023 год

Гасли: Новые правила минимально повлияют на расстановку сил Гран При Канады
Формула 1

Гасли: Новые правила минимально повлияют на расстановку сил

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Слухи: Honda хочет купить AlphaTauri и вернуться в Формулу 1
Формула 1

Слухи: Honda хочет купить AlphaTauri и вернуться в Формулу 1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады
Формула 1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Браун увидел в гонке в Сильверстоуне повод похвалить себя
Формула 1 Формула 1

Браун увидел в гонке в Сильверстоуне повод похвалить себя

Хаккинен предупредил Леклера: Теперь Сайнсу побеждать будет проще
Формула 1 Формула 1

Хаккинен предупредил Леклера: Теперь Сайнсу побеждать будет проще

Марко: Беру слова о Halo обратно
Формула 1 Формула 1

Марко: Беру слова о Halo обратно

Бразильские депутаты потребовали посадить Пике из-за Хэма
Формула 1 Формула 1

Бразильские депутаты потребовали посадить Пике из-за Хэма

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.