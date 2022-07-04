Гасли отказался говорить о столкновении с Цунодой в Сильверстоуне
Сам Юки после финиша признал свою вину и объяснил, почему так получилось
Оба пилота AlphaTauri стали участниками стартовой аварии на британском Гран При – Пьер Гасли стоял у его истоков, именно он в самом начале поддел машину Джорджа Расселла. Юки Цуноде не удалось увернуться от соперников, японцу пришлось возвращаться в боксы на поврежденном автомобиле.
Несмотря на это, оба вышли на повторный старт и имели реальный шанс заработать очки, занимая седьмое и восьмое места. Однако на десятом круге Цунода стал прессинговать напарника, у которого стали сдавать мягкие шины Soft.
Вскоре японец пошел в атаку, которая привела к столкновению в правом повороте Виллэдж. Гонщики смогли продолжить движение, однако Гасли в дальнейшем сошел, а Цунода финишировал лишь 14-м.
Японец объяснил, что его маневр не был безрассудным.
«Моя скорость позволяла мне преодолеть тот поворот, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я просто не ожидал, что он захлопнет передо мной дверь. Он не полностью закрыл ее – но, я бы сказал, оставил мне недостаточно места.
Понятно, что в борьбе ты стремишься оставить сопернику как можно меньше свободного пространства. Никто не хочет, чтобы его легко обгоняли. Так что я поднимаю Пьера. Конечно, я тоже мог дождаться другой возможности. И потому прежде всего хотел бы извиниться перед командой.
Разумеется, нам еще предстоит все это обсудить. Если говорить обо мне, то в тот момент гонки я был быстрее. Но это в любом случае моя ошибка. Больше тут говорить не о чем».
Он добавил: «Я не превысил скорость в том повороте и в любом случае не пересек бы белую линию на выходе. И обогнать я пытался на входе в поворот, а не в его середине.
Я просто не ожидал, что он продолжит сражаться со мной по ходу поворота. Но это моя ошибка. Значит, я неверно выстраиваю свои предположения. И должен сделать из этого выводы, чтобы не повторить подобного в следующий раз».
Гасли отказался что-то говорить по поводу напарника и лишь выразил свое крайнее огорчение случившимся.
«Я невероятно расстроен, ведь после второго старта мы были на таких хороших позициях, – сказал француз. – Был шанс вдвоем заработать очки на трассе, где у нас все складывалось очень сложно.
Так что все случившееся нам предстоит серьезно обсудить. Я не собираюсь начинать этот разговор прямо на трассе, но невероятно разочарован потерей такого шанса.
Сезон и так складывается непросто, нам едва ли не впервые повезло. И действовать так было совершенно не обязательно».
Известно, что из Сильверстоуна в Италию воскресным вечером Цунода улетел вместе с главой AlphaTauri Францом Тостом – им наверняка было, что обсудить по пути.
Кроме того, обломки, оставшиеся на трассе после столкновения напарников, испортили гонку еще и Максу Ферстаппену.
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