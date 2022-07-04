Гасли отказался говорить о столкновении с Цунодой в Сильверстоуне

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Оба пилота AlphaTauri стали участниками стартовой аварии на британском Гран При – Пьер Гасли стоял у его истоков, именно он в самом начале поддел машину Джорджа Расселла. Юки Цуноде не удалось увернуться от соперников, японцу пришлось возвращаться в боксы на поврежденном автомобиле.

Несмотря на это, оба вышли на повторный старт и имели реальный шанс заработать очки, занимая седьмое и восьмое места. Однако на десятом круге Цунода стал прессинговать напарника, у которого стали сдавать мягкие шины Soft.

Вскоре японец пошел в атаку, которая привела к столкновению в правом повороте Виллэдж. Гонщики смогли продолжить движение, однако Гасли в дальнейшем сошел, а Цунода финишировал лишь 14-м.

Японец объяснил, что его маневр не был безрассудным.

«Моя скорость позволяла мне преодолеть тот поворот, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я просто не ожидал, что он захлопнет передо мной дверь. Он не полностью закрыл ее – но, я бы сказал, оставил мне недостаточно места.

Понятно, что в борьбе ты стремишься оставить сопернику как можно меньше свободного пространства. Никто не хочет, чтобы его легко обгоняли. Так что я поднимаю Пьера. Конечно, я тоже мог дождаться другой возможности. И потому прежде всего хотел бы извиниться перед командой.

Разумеется, нам еще предстоит все это обсудить. Если говорить обо мне, то в тот момент гонки я был быстрее. Но это в любом случае моя ошибка. Больше тут говорить не о чем».

Он добавил: «Я не превысил скорость в том повороте и в любом случае не пересек бы белую линию на выходе. И обогнать я пытался на входе в поворот, а не в его середине.

Я просто не ожидал, что он продолжит сражаться со мной по ходу поворота. Но это моя ошибка. Значит, я неверно выстраиваю свои предположения. И должен сделать из этого выводы, чтобы не повторить подобного в следующий раз».

Гасли отказался что-то говорить по поводу напарника и лишь выразил свое крайнее огорчение случившимся.

«Я невероятно расстроен, ведь после второго старта мы были на таких хороших позициях, – сказал француз. – Был шанс вдвоем заработать очки на трассе, где у нас все складывалось очень сложно.

Так что все случившееся нам предстоит серьезно обсудить. Я не собираюсь начинать этот разговор прямо на трассе, но невероятно разочарован потерей такого шанса.

Сезон и так складывается непросто, нам едва ли не впервые повезло. И действовать так было совершенно не обязательно».

Известно, что из Сильверстоуна в Италию воскресным вечером Цунода улетел вместе с главой AlphaTauri Францом Тостом – им наверняка было, что обсудить по пути.

Кроме того, обломки, оставшиеся на трассе после столкновения напарников, испортили гонку еще и Максу Ферстаппену.