Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

Недавняя победа в Монце заметно повысила котировки Пьера Гасли на рынке пилотов, однако в Red Bull ему дали понять, что о возвращении в «старшую» команду нечего и думать. После этого поползли слухи, что француз начал переговоры с Renault о возможном переходе.

Уловив посыл своего пилота, «Быки» объявили о продлении его контракта с AlphaTauri на 2021 год. Эту информацию подтвердил гоночный консультант Хельмут Марко.

«Гасли остается в AlphaTauri, – сказал он перед стартом Гран При Португалии. – А второго пилота мы подтвердим самое позднее после гонок в Бахрейне».

Этапы на трассе в Сахире пройдут в декабре, именно они станут финальными для Формулы 2 и позволят понять, кто из ее пилотов гарантирует себе Суперлицензию. В числе кандидатов на нее и протеже Red Bull Юки Цунода, который может заменить Даниила Квята.

Марко добавил: «Если говорить о ситуации в Red Bull Racing, то здорово, что Макс [Ферстаппен] задумался о втором гонщике. Сейчас ему можно не рвать на себе волосы: у нас отличная концепция мотора на 2021 год и очень хорошие перспективы на последующий период.

Алексу [Элбону], и это не секрет, надо добавить в стабильности. Иногда он довольно близко от Макса, но иногда – слишком далеко. Но мы сказали, что пока он прогрессирует, он с нами. Мы не спешим».

Дополнение: В ответ на вопрос журналиста RTL о том, сколько времени есть у Элбона, Марко сказал: «Я бы сказал, до начала декабря. Грубо говоря, две или три гонки».

Он подтвердил, что в Red Bull уже начали анализировать кандидатов, которые могут заменить Алекса, если тот не справится с поставленной задачей: «Не секрет, что на рынке сейчас есть хорошие варианты. А наша команда остается второй по привлекательности после Mercedes».