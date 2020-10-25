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Формула 1 / Новость

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

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Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год
Автор:
, Ответственный редактор

Хельмут Марко подтвердил в эфире RTL, что француз сохранит место в команде

Недавняя победа в Монце заметно повысила котировки Пьера Гасли на рынке пилотов, однако в Red Bull ему дали понять, что о возвращении в «старшую» команду нечего и думать. После этого поползли слухи, что француз начал переговоры с Renault о возможном переходе. 

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Уловив посыл своего пилота, «Быки» объявили о продлении его контракта с AlphaTauri на 2021 год. Эту информацию подтвердил гоночный консультант Хельмут Марко. 

«Гасли остается в AlphaTauri, – сказал он перед стартом Гран При Португалии. – А второго пилота мы подтвердим самое позднее после гонок в Бахрейне».

Этапы на трассе в Сахире пройдут в декабре, именно они станут финальными для Формулы 2 и позволят понять, кто из ее пилотов гарантирует себе Суперлицензию. В числе кандидатов на нее и протеже Red Bull Юки Цунода, который может заменить Даниила Квята. 

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Марко добавил: «Если говорить о ситуации в Red Bull Racing, то здорово, что Макс [Ферстаппен] задумался о втором гонщике. Сейчас ему можно не рвать на себе волосы: у нас отличная концепция мотора на 2021 год и очень хорошие перспективы на последующий период.

Алексу [Элбону], и это не секрет, надо добавить в стабильности. Иногда он довольно близко от Макса, но иногда – слишком далеко. Но мы сказали, что пока он прогрессирует, он с нами. Мы не спешим». 

Дополнение: В ответ на вопрос журналиста RTL о том, сколько времени есть у Элбона, Марко сказал: «Я бы сказал, до начала декабря. Грубо говоря, две или три гонки».

Он подтвердил, что в Red Bull уже начали анализировать кандидатов, которые могут заменить Алекса, если тот не справится с поставленной задачей: «Не секрет, что на рынке сейчас есть хорошие варианты. А наша команда остается второй по привлекательности после Mercedes».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Пьер Гасли , Александр Элбон
Автор Александр Кабановский

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