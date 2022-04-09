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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Гасли объяснил слабую квалификацию

По словам французского гонщика, в этот уик-энд у AlphaTauri объективно нет темпа для борьбы за высокие результаты

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Гасли объяснил слабую квалификацию
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В Мельбурне Пьер Гасли впервые со старта нынешнего сезона Ф1 не смог выйти в финал квалификации. Гонщик остался 11-м, но объяснил, что такой результат в целом отражает реальную силу команды.

При этом француз все же пожурил своего напарника Юки Цуноду за очень несвоевременную ошибку по ходу второй части субботней сессии.

«Как вы видите, в финал вышли только пять команд, – объяснил Пьер репортерам. – Сила Mclaren стала понятна, когда [Ландо] Норрис стал лучшим в утренней тренировке. А когда мы увидели форму Фернандо [Алонсо] и их скорость на прямых, то поняли, что и с ними соперничать будет сложно. 

Так что я доволен, что хотя бы опередил [Валттери] Боттаса. И в целом неплохо провел сессию. Наверное, на решающем круге я мог бы еще немного улучшить, если бы не желтые флаги из-за ошибки Юки, который улетел с трассы. Но это едва ли сильно повлияло на результат – ну были бы мы десятыми, а не 11-ми».  

По мнению Гасли, такая форма его команды отчасти стала следствием особенностей трассы в Альберт-парке: «Бахрейн и Саудовская Аравия подходили нам больше, – отметил Пьер. – Здесь с самого начала уик-энда у нас было больше сложностей. Надеюсь, те новинки, что появятся в ближайшие недели, помогут нам».

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По ходу уик-энда судьи Ф1 проявили внимание к вопросам, которыми обычно не интересовались. На брифинге пилотов, который получился очень долгим, речь зашла о пирсинге и предметах нижнего белья.

На просьбу рассказать детали этой встречи Гасли ответил резким отказом: «Я уже все сказал и не хочу возвращаться к этой теме. Если они хотят проверить мою задницу и другие причиндалы – пожалуйста. Если это сделает их счастливыми – я не против».

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен

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