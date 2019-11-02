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Формула 1 / Гран При США / Новость

Гасли объяснил скорость Toro Rosso в Мексике и США

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Гасли объяснил скорость Toro Rosso в Мексике и США
Автор:
, редактор
2 нояб. 2019 г., 12:33

Напарник Даниила Квята причиной усиления своей команды считает реализацию потенциала.

Toro Rosso была одним из сильнейших середняков Формулы 1 на Гран При Мексики, где оба ее пилота смогли пройти в Q3 и финишировать в топ-10 (Даниил Квят позже потерял очки из-за штрафа), а теперь Пьер Гасли стал лучшим из остальных на пятничных тренировках в США. В Мехико скорость Toro Rosso удивила Нико Хюлькенберга, а в Остине к нему присоединился Карлос Сайнс. 

Гасли признал, что команда хорошо едет на последних этапах, но связано это не с обновлением техники.

«Думаю, для меня дело в том, что я провел больше гонок с командой, мы лучше узнали друг друга, они поняли, что мне требуется, чтобы выжать из машины максимум, – пояснил Гасли. – По моим ощущениям, в последнее время мы выжимаем из машины все.

У нас не было никаких больших обновлений, так, несколько деталей, которые сильно не повлияли на машину. Думаю, дело скорее в том, как мы реализуем потенциал машины на разных трассах».

Гасли остался доволен тренировками в Техасе, но о шансах в квалификации говорил с осторожностью.

«Честно говоря, на лучшую пятницу мы и надеяться не могли, – сказал француз. – Я был лучшим из остальных в обеих сессиях, отличное начало. Я был очень доволен машиной, добился от нее, чего хотел. Но в квалификации будут другие условия. Буду ждать, что и в ней все сработает».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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