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Формула 1 / Новость

Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире

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Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире
Автор:
, редактор

Российский пилот опередил напарника сразу в квалификации и гонке. Француз нашел причину

Пьер Гасли стал 11-м на Гран При Сахира, на четыре позиции отстав от своего напарника по AlphaTauri Даниила Квята. Француз также проиграл россиянину в квалификации, где стал девятым против шестого места у Даниила.

В преддверии Гран При Абу-Даби Гасли объяснил прошлый результат проблемами с балансом болида.

«В субботу в квалификации я повредил машину, что повлияло на скорость, – сказал Гасли. – А в гонке у меня были большие проблемы с балансом. После гонки мы нашли в данных пару моментов, которые пошли не по плану, но речь идет о минимальных разрывах [по скорости].

Даниил провел очень сильный этап, а я сделал все не идеально. И на такой маленькой трассе за минимальное отставание ты платишь большую цену. Мы просто не были достаточно хороши, но, думаю, поняли почему. Уверен, на этом этапе покажем свой обычный темп и добьемся хорошего результата».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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