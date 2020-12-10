Гасли объяснил, почему уступил Квяту в Сахире

Пьер Гасли стал 11-м на Гран При Сахира, на четыре позиции отстав от своего напарника по AlphaTauri Даниила Квята. Француз также проиграл россиянину в квалификации, где стал девятым против шестого места у Даниила.

В преддверии Гран При Абу-Даби Гасли объяснил прошлый результат проблемами с балансом болида.

«В субботу в квалификации я повредил машину, что повлияло на скорость, – сказал Гасли. – А в гонке у меня были большие проблемы с балансом. После гонки мы нашли в данных пару моментов, которые пошли не по плану, но речь идет о минимальных разрывах [по скорости].

Даниил провел очень сильный этап, а я сделал все не идеально. И на такой маленькой трассе за минимальное отставание ты платишь большую цену. Мы просто не были достаточно хороши, но, думаю, поняли почему. Уверен, на этом этапе покажем свой обычный темп и добьемся хорошего результата».