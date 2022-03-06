Гасли объяснил, как надеется занять место Переса в Red Bull

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В 2019-м Пьер Гасли получил право выступать за Red Bull, однако не оправдал доверия команды – после половины сезона его вернули в «младшую» команду, носившую тогда имя Toro Rosso. Удивительно, но гонщик не только справился с этой ситуацией, но и сумел найти себя в новом качестве.

Он не просто лидер нынешней AplhaTauri и победитель Гран При Италии в Монце, но и очень серьезный соперник для любого из пилотов середины пелотона.

При этом нынешний контракт Гасли с концерном Red Bull истекает в конце 2023 года. Гоночный консультант Хельмут Марко еще полгода назад говорил, что после этого «Быки» не станут удерживать гонщика, если не смогут предложить ему места в главной команде.

В беседе с корреспондентом Motorsport.com на тестах в Барселоне Пьер рассказал о своем нынешнем положении и взглядах на будущее.

«Никакого секрета нет, Хельмут все объяснил, – подтвердил 26-летний спортсмен. – Здесь все просто: или меня переводят в Red Bull, или нет. Но произойдет ли это, говорить пока слишком рано. Пока я сконцентрирован на предстоящем сезоне.

Разумеется, мне хочется получить быструю машину и сражаться за победы. Это то, что для меня по-настоящему важно. Когда придет время – мы с Хельмутом приступим к обсуждению этого вопроса».

Макс Ферстаппен недавно продлил контракт с Red Bull до конца 2028 года, однако соглашение его нынешнего напарника Серхио Переса действует только до конца нынешнего чемпионата. Ранее в команде предпочли оставить на год мексиканца ради стабильности состава при смене регламента – хотя поражение от Mercedes в Кубке конструкторов стало во многом именно виной Переса.

Испытывает ли Гасли прессинг из-за всей этой ситуации и необходимости добиваться результата? «Нет, нисколько, – уверен пилот. – Мне просто нужно делать все то же самое, что и два последних года. Показывать результаты, указывать команде верное направление и помогать ей двигаться вперед.

На самом деле, вся эта ситуация даже придает дополнительных сил. Я лишь надеюсь, что наша машина окажется быстрой. Это сейчас важнее всего».

По итогам недавних тестов в Барселоне AlphaTauri стала шестой по скорости, но лучшему времени Льюиса Хэмилтона на Mercedes Гасли уступил менее восьми десятых секунды.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Алессио Моргезе

Француз продолжил: «Должен сказать, что сейчас мне предельно комфортно. Я знаю, что предстоящий год будет особенно важным для моей карьеры, так как впереди следующий шаг. Прошлый сезон сложился фантастически, а в этом я нацелен добиться еще большего. Моя личная цель в том, чтобы помочь команде оказаться как можно выше».

При этом Гасли признал, что чемпионат-2022 едва ли станет простым, в том числе в плане нагрузок.

«Сезон обещает быть очень долгим и физически выматывающим, – сказал он. – У нас впереди 23 гонки, причем провести их нужно будет за более короткий отрезок времени, чем в прошлом году.

Наверное, это и к лучшему, так как нужно будет ехать на максимуме до последней гонки. Потому зимой приходилось долго и упорно тренироваться. Но сейчас я в такой форме, какой у меня не было никогда прежде. Ощущения отличные, и я готов к старту чемпионата».

«Сложности Юки меня не удивили»

Гасли заработал в 2021 году 110 очков, заняв девятое место в чемпионате пилотов. Его напарник Юки Цунода набрал втрое меньше, хотя и провел во второй части сезона несколько неплохих гонок.

«Ему было непросто, – согласился Пьер. – Но вспомните, какой была средняя группа пелотона. Чемпионы мира Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, очень сильные Ferrari и McLaren с отличными гонщиками. Эта борьба каждый уик-энд складывалась невероятно напряженно.

Потому меня не удивили его сложности. Думаю, любому было бы непросто в такой ситуации. Надеюсь, что в новом сезоне он чаще сможет выступать на таком же уровне, как под конец прошлого года – зарабатывать больше очков и играть более весомую роль в этих сражениях.

Всегда проще, когда в средней группе у тебя две быстрых машины. Думаю, у него все получится»

Интервью Эрвина Ягги