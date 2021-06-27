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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Гасли объяснил аварию в Штирии просчетом Леклера

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, Ответственный редактор

По словам гонщика AlphaTauri, к его сходу на «Ред Булл Ринге» привели неверные действия соперника из Ferrari

Гасли объяснил аварию в Штирии просчетом Леклера

На старте Гран При Штирии машины Пьера Гасли и Шарля Леклера оказались рядом. Сначала между ними произошел легкий контакт в первом повороте, а потом уже более серьезный – на прямой, ведущей к третьему. 

 

В результате на AlphaTauri француза оказалось повреждено левое заднее колесо, он не смог затормозить и задел еще и Антонио Джовинацци с Николя Латифи. 

Но если все остальные пилоты смогли продолжить гонку – с посещением боксов или без, – то у Пьера получилось лишь дотянуть до механиков. Повреждения подвески не позволили Гасли ехать дальше. 

Говоря о том, как он сам оценивает случившееся, пилот не стал прямо обвинять Леклера в своих проблемах, но назвал действия монегаска непродуманными.

«Думаю, в первый раз мы даже не соприкоснулись, – рассказал Пьер в интервью Motorsport.com. – Но с внутренней стороны от меня был Алонсо, и я оказался в каком-то смысле зажат между ними, потому пришлось выехать на вспомогательную дорожку. 

Потом на середине прямой он [Леклер] захотел использовать мой слип-стрим и, похоже, просчитался, начав смещаться в мою сторону слишком рано. Он задел шину, и в этот момент, на самом деле, все оказалось кончено».

Он добавил: «Я ощутил проблемы с колесом еще на прямой, к повороту оно уже полностью спустило. Я ехал так медленно, что все обгоняли меня справа и слева. Ситуация была весьма опасной. Но ее причиной был именно контакт с Шарлем.

Я знаю, что он сделал это не намеренно, но все равно чертовски обидно, что так вышло». 

Гасли отметил, что если бы он не выбыл из гонки, то едва ли поднялся бы в итоговом протоколе выше восьмого места: «Ferrari, мне кажется, были слишком быстры. McLaren тоже. Так что объективно можно было приехать восьмым.

Пока по субботам наш темп по-прежнему лучше, чем по воскресеньям. Возможно, нам стоит скорректировать пару вещей».

Леклер, несмотря на лишний пит-стоп, в итоге закончил Гран При Штирии седьмым. Второй пилот AlphaTauri Юки Цунода заработал одно очко за десятое место. 

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Дополнительная информация: Адам Купер

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