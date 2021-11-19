Пьер Гасли стал одним из героев пятницы в Катаре: в обеих тренировочных сессиях он показал второе время. Причем если с утра он проиграл Максу Ферстаппену из Red Bull больше четырех десятых секунды, то после обеда отстал от Валттери Боттаса из Mercedes всего на две.

«Это здорово, оба раза второй, – сказал Пьер журналистам после завершения заездов. – Что и говорить, пятница получилась очень хорошей. Так что эмоции приятные. При этом в кокпите в таких условиях ощущения не самые простые – потому я не могу сказать, будто чувствую, что буквально лечу. Но времена круга хорошие.

Думаю, если говорить о балансе, до завтра мы даже сможем добиться улучшения. Как минимум попробуем».

Говоря о том, что возможно в квалификации и гонке, Гасли предпочел остаться

«Давайте ставить задачи объективно, – сказал он. – Мы прекрасно знаем, что Red Bull и Mercedes всегда резко ускоряются в субботу и воскресенье. Потому понятно, что на борьбу с ними нацеливаться не стоит.

Понятно, что я сделаю все, что в моих силах – и если получится опередить кого-то из них, это будет невероятно здорово. Но главная цель для нас – обогнать Alpine. Конечно, мы попробуем сразиться с McLaren и Ferraris, так как пока выглядим очень неплохо.

В любом случае, я с большим интересом жду завтрашнего для».

Дополнительная информация: Олег Карпов