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Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine

Автор:
, Ответственный редактор

Пятничная скорость обрадовала француза из AlphaTauri, но он предпочел реально оценить собственные силы

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine

Пьер Гасли стал одним из героев пятницы в Катаре: в обеих тренировочных сессиях он показал второе время. Причем если с утра он проиграл Максу Ферстаппену из Red Bull больше четырех десятых секунды, то после обеда отстал от Валттери Боттаса из Mercedes всего на две.

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«Это здорово, оба раза второй, – сказал Пьер журналистам после завершения заездов. – Что и говорить, пятница получилась очень хорошей. Так что эмоции приятные. При этом в кокпите в таких условиях ощущения не самые простые – потому я не могу сказать, будто чувствую, что буквально лечу. Но времена круга хорошие.

Думаю, если говорить о балансе, до завтра мы даже сможем добиться улучшения. Как минимум попробуем».

Говоря о том, что возможно в квалификации и гонке, Гасли предпочел остаться 

«Давайте ставить задачи объективно, – сказал он. – Мы прекрасно знаем, что Red Bull и Mercedes всегда резко ускоряются в субботу и воскресенье. Потому понятно, что на борьбу с ними нацеливаться не стоит. 

Понятно, что я сделаю все, что в моих силах – и если получится опередить кого-то из них, это будет невероятно здорово. Но главная цель для нас – обогнать Alpine. Конечно, мы попробуем сразиться с McLaren и Ferraris, так как пока выглядим очень неплохо. 

В любом случае, я с большим интересом жду завтрашнего для».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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