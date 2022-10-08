Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения Следующая / Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке
Формула 1 Новости

Гасли о своем уходе из RB: Марко и Хорнер отпустили, а Тост плакал

Французский гонщик поблагодарил Red Bull за помощь с переходом в Alpine

Автор:
, Редактор
Гасли о своем уходе из RB: Марко и Хорнер отпустили, а Тост плакал
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пьер Гасли в этом сезоне успел продлить контракт с AlphaTauri на 2023 год, а после договориться о переходе в Alpine. Это было бы сложно сделать без поддержки Red Bull, команды, с которой он сотрудничал еще с младших серий.

Однако в итоге было достигнуто соглашение, которое устроило всех. Кроме, возможно, главы команды AlphaTauri.

«У меня уже был контракт с AlphaTauri на 2023 год, но после того, что произошло на рынке пилотов в августе я начал новые переговоры, – сказал Гасли. – Это большой шаг для моей карьеры, его надо было обдумать. Но должен признаться, что я с самого начала чувствовал, что так будет лучше.

Что касается Red Bull, но они прекрасно понимали, какие это открывает для меня возможности. Хельмут Марко и Критиан Хорнер очень быстро поняли, что это верное решение. С Хельмутом мы долго все обсуждали. А вот у Франца Тоста выступили слезы, когда он узнал о моем уходе. Мы с ним отлично работали вместе.

В общем, я обсудил это решение со всеми. И все поняли, что надо поступать именно так. Я благодарен, что мне помогли с этим переходом.

Повторюсь, это взвешенное решение. Меня многое связывает с Red Bull. Но у меня есть и собственные цели, есть к чему стремиться в Формуле 1».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Предыдущая новость

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Следующая новость

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке

Ферстаппен опередил дуэт Ferrari в сухой субботней тренировке
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен объяснил инцидент с Норрисом своей ошибкой Гран При Японии
Формула 1

Ферстаппен объяснил инцидент с Норрисом своей ошибкой

Глава AlphaTauri объяснил выбор в пользу де Вриса Гран При Японии
Формула 1

Глава AlphaTauri объяснил выбор в пользу де Вриса

Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes
Формула 1

Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Не помешает ли Alpine старая вражда Гасли и Окона? Босс команды ответил
Формула 1

Не помешает ли Alpine старая вражда Гасли и Окона? Босс команды ответил

Гасли ушел из AlphaTauri и с 2023 года поедет за Alpine
Формула 1

Гасли ушел из AlphaTauri и с 2023 года поедет за Alpine

Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз Гран При Сингапура
Формула 1

Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз

Самое важное:

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету
Формула 1 Формула 1

Бинотто призвал раскрыть содержание переговоров FIA и Red Bull по бюджету

Глава Ferrari назвал нездоровой ситуацию, когда одна из команд убеждает финансовых контролеров в своей правоте, а остальные не в курсе этой дискуссии

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы

Как оказалось, пилот Red Bull не только сам ведет спор за второй титул, но и параллельно помогает старшему соотечественнику устраивать карьеру

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Риккардо объявил, что не будет выступать в Ф1 в 2023 году

Австралиец признал, что не смог договориться о выступлениях в другой команде после увольнения из McLaren

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины
Формула 1 Формула 1

Расселл: Сузука обнажила слабые места нашей машины

Недостаток скорости на прямых сыграл в квалификации Гран При Японии против Джорджа и его напарника Льюиса Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.