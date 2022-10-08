Гасли о своем уходе из RB: Марко и Хорнер отпустили, а Тост плакал

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Пьер Гасли в этом сезоне успел продлить контракт с AlphaTauri на 2023 год, а после договориться о переходе в Alpine. Это было бы сложно сделать без поддержки Red Bull, команды, с которой он сотрудничал еще с младших серий.

Однако в итоге было достигнуто соглашение, которое устроило всех. Кроме, возможно, главы команды AlphaTauri.

«У меня уже был контракт с AlphaTauri на 2023 год, но после того, что произошло на рынке пилотов в августе я начал новые переговоры, – сказал Гасли. – Это большой шаг для моей карьеры, его надо было обдумать. Но должен признаться, что я с самого начала чувствовал, что так будет лучше.

Что касается Red Bull, но они прекрасно понимали, какие это открывает для меня возможности. Хельмут Марко и Критиан Хорнер очень быстро поняли, что это верное решение. С Хельмутом мы долго все обсуждали. А вот у Франца Тоста выступили слезы, когда он узнал о моем уходе. Мы с ним отлично работали вместе.

В общем, я обсудил это решение со всеми. И все поняли, что надо поступать именно так. Я благодарен, что мне помогли с этим переходом.

Повторюсь, это взвешенное решение. Меня многое связывает с Red Bull. Но у меня есть и собственные цели, есть к чему стремиться в Формуле 1».

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