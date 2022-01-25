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Формула 1 Новости

Гасли о СМИ: Журналисты могут вас уничтожить

Пьер рассказал о подходе, которым он пользуется в общении с журналистами

Гасли о СМИ: Журналисты могут вас уничтожить
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Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли столкнулся с довольно жесткой критикой со стороны прессы в 2019 году, когда француз не смог показать тот же уровень выступлений, что и напарник по Red Bull Макс Ферстаппен, и через несколько этапов вернулся в Toro Rosso.

Сейчас, несколько лет спустя, Пьер зарекомендовал себя как сильный пилот дочерней команды «Быков»: он одержал одну победу и несколько раз заезжал на подиум, а по ходу минувшего сезона постоянно финишировал в очках.

Из-за пережитого опыта Гасли стал одним из тех, кто хорошо понимает влияние медиа на имидж и восприятие со стороны

«Конечно, в Формуле 1 мы проводим много времени, общаясь с медиа, ведь это часть нашей работы, – цитирует Гасли Speedweek. – СМИ важны, потому что они могут изменить ваш образ и повлиять на то, как вас воспринимают на публике и что о вас говорят. В том числе они могут нанести большой ущерб распространением ложной информации.

Были времена, когда журналисты хорошо со мной обращались – но также существовали моменты, когда обо мне рассказывали всякие слухи. Очевидно, все это не очень приятно, но с такими ситуациями гонщикам чемпионата приходится сталкиваться.

В общении с журналистами я обычно веду себя естественно: мне кажется, это лучший подход к интервью. Когда я дома, то вовсе не обращаю внимание на происходящее в медиа, поскольку в такие моменты я стараюсь концентрироваться на том, что меня радует».

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