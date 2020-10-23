Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно
Возгорание во второй тренировке не помешало пилоту AlphaTauri прочувствовать специфику трассы, где гонка Ф1 проводится впервые
По ходу второй пятничной тренировки Гран При Португалии автомобиль Пьера Гасли загорелся, после чего французу пришлось остановить машину на обочине и срочно покинуть болид. По словам француза, для него такое развитие событий стало большим сюрпризом – до этого машина не подавала никаких тревожных знаков.
«Все началось буквально за пять секунд до того, как я остановился, – рассказал гонщик пресс-службе чемпионата. – Все просто отрубилось: от рулевого управления до дисплея на руле. Что именно случилось – понять сложно. Лично я видел только достаточно сильный огонь в задней части машины. Поэтому команде надо будет потратить некоторое время, чтобы во всем разобраться».
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Из-за инцидента Гасли стал единственным пилотом, который в пятницу не успел опробовать шины Soft. В первой тренировке он использовал состав Hard, а в момент возгорания совершал первую по ходу второй практики «полноценную» (не связанную с испытаниями шин 2021 года) серию кругов – при этом болид AlphaTauri был обут в резину Medium. А вот оценить специфику португальской трассы пилот вполне успел.
«Во время первых кругов по трассе было такое ощущение в животе… Ощущение, которое испытываешь при езде на американских горках, – рассказал пилот. – 8-й поворот, подъем в гору, потом спуск… Просто те же самые ощущения, что и на аттракционах. Я в какой-то момент подумал: «Вау! За рулем Формулы 1 я еще не ощущал чего-то подобного». Трасса непростая – тут много слепых поворотов, причем они проходятся на разной скорости. Трасса необычная – но это здорово, это мне нравится».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Кирилл Качнов