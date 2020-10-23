Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно

По ходу второй пятничной тренировки Гран При Португалии автомобиль Пьера Гасли загорелся, после чего французу пришлось остановить машину на обочине и срочно покинуть болид. По словам француза, для него такое развитие событий стало большим сюрпризом – до этого машина не подавала никаких тревожных знаков.

«Все началось буквально за пять секунд до того, как я остановился, – рассказал гонщик пресс-службе чемпионата. – Все просто отрубилось: от рулевого управления до дисплея на руле. Что именно случилось – понять сложно. Лично я видел только достаточно сильный огонь в задней части машины. Поэтому команде надо будет потратить некоторое время, чтобы во всем разобраться».

Из-за инцидента Гасли стал единственным пилотом, который в пятницу не успел опробовать шины Soft. В первой тренировке он использовал состав Hard, а в момент возгорания совершал первую по ходу второй практики «полноценную» (не связанную с испытаниями шин 2021 года) серию кругов – при этом болид AlphaTauri был обут в резину Medium. А вот оценить специфику португальской трассы пилот вполне успел.

«Во время первых кругов по трассе было такое ощущение в животе… Ощущение, которое испытываешь при езде на американских горках, – рассказал пилот. – 8-й поворот, подъем в гору, потом спуск… Просто те же самые ощущения, что и на аттракционах. Я в какой-то момент подумал: «Вау! За рулем Формулы 1 я еще не ощущал чего-то подобного». Трасса непростая – тут много слепых поворотов, причем они проходятся на разной скорости. Трасса необычная – но это здорово, это мне нравится».