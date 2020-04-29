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Формула 1 / Новость

Гасли о Red Bull: Сейчас я бы многое сделал иначе

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Гасли о Red Bull: Сейчас я бы многое сделал иначе
Автор:
, редактор (Франция)
29 апр. 2020 г., 17:50

По словам французского гонщика, его прошлогоднего увольнения из главной команды «Красных быков» вполне можно было избежать. Но детали этой истории едва ли станут достоянием гласности

Прямо по ходу прошлого сезона в Red Bull решили отказаться от услуг Пьера Гасли и отправить его назад в Toro Rosso. В первой половине чемпионата французу не удавалось выступать на уровне своего напарника Макса Ферстаппена – в частности, Гасли ни разу не побывал на призовом подиуме. 

Однако гонщик смог сохранить мотивацию и в концовке чемпионата добился отличного второго места в Бразилии, а в 2020-м он вновь будет защищать цвета команды из Фаэнцы, переименованной в AlphaTauri. Однако, по словам самого Гасли, он понимает, что во время выступлений за Red Bull он мог бы повысить свои шансы остаться в команде. 

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 «Думаю, люди судят о случившемся, не имея полной информации, – признался гонщик в интервью Racer. – Я профессиональный спортсмен, потому не могу говорить о многих вещах, которые останутся конфиденциальными. Именно поэтому многие ошибаются в своих выводах – впрочем, это их позиция. Я же со своей стороны знаю, что всегда ищу возможности стать лучше. Так я действовал в Red Bull, так продолжал и в Toro Rosso. 

Есть несколько причин, почему в итоге все закончилось именно так. Какие-то из них уже озвучивались, другие нет. Но люди все равно выносят собственные суждения, и я могу лишь принять это. 

Я остаюсь пилотом компании Red Bull, у нас контракт. Благодаря ей я попал в Ф1, и события прошлого года не изменили наших отношений. Да, были сложности, были проблемы, кое-что требовалось наладить. И если бы мне пришлось пройти через это снова, я бы многое сделал по-другому. 

Конечно, мы обсуждали, что именно идет не так, но это не моя работа – выходить к журналистам и говорить: «Вот это было неверно, вот тут мы ошиблись». Надо выделять хорошее, и действовать иначе я не буду».

«Люди отговаривали меня от Формулы 1»

Также Гасли поделился мнением о болельщиках, которые негативно высказываются в его адрес в социальных сетях. По мнению француза, подобное неизбежно, и к критике просто нужно относиться так, чтобы она не мешала работе. 

«Знаете, когда я был еще совсем молод, мне нередко говорили: «Какая Формула 1, ты что? Там всего 20 человек, не стоит и пытаться пробиться туда». И все в таком роде, – рассказал Пьер. – И мне всегда удавалось трансформировать эти негативные высказывания в позитивную энергию для себя самого. Это делало меня сильнее, придавало мотивации и воли к победе. Когда люди пытались передать мне негатив, я лишь прибавлял.

Да, я и сейчас вижу [комментарии в сети], но не зацикливаюсь на них. Для меня уже давно привычно жить с этим. Когда ты постепенно становишься известным, когда выходишь на высочайший уровень – неважно, в Ф1, футболе или баскетболе, – то каждый твой поступок становится поводом для обсуждений. Люди обычно забывают все, чего ты добился прежде, и судят лишь по твоим последним результатам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Базиль Давуан

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