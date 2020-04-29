Гасли о Red Bull: Сейчас я бы многое сделал иначе
По словам французского гонщика, его прошлогоднего увольнения из главной команды «Красных быков» вполне можно было избежать. Но детали этой истории едва ли станут достоянием гласности
Прямо по ходу прошлого сезона в Red Bull решили отказаться от услуг Пьера Гасли и отправить его назад в Toro Rosso. В первой половине чемпионата французу не удавалось выступать на уровне своего напарника Макса Ферстаппена – в частности, Гасли ни разу не побывал на призовом подиуме.
Однако гонщик смог сохранить мотивацию и в концовке чемпионата добился отличного второго места в Бразилии, а в 2020-м он вновь будет защищать цвета команды из Фаэнцы, переименованной в AlphaTauri. Однако, по словам самого Гасли, он понимает, что во время выступлений за Red Bull он мог бы повысить свои шансы остаться в команде.
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«Думаю, люди судят о случившемся, не имея полной информации, – признался гонщик в интервью Racer. – Я профессиональный спортсмен, потому не могу говорить о многих вещах, которые останутся конфиденциальными. Именно поэтому многие ошибаются в своих выводах – впрочем, это их позиция. Я же со своей стороны знаю, что всегда ищу возможности стать лучше. Так я действовал в Red Bull, так продолжал и в Toro Rosso.
Есть несколько причин, почему в итоге все закончилось именно так. Какие-то из них уже озвучивались, другие нет. Но люди все равно выносят собственные суждения, и я могу лишь принять это.
Я остаюсь пилотом компании Red Bull, у нас контракт. Благодаря ей я попал в Ф1, и события прошлого года не изменили наших отношений. Да, были сложности, были проблемы, кое-что требовалось наладить. И если бы мне пришлось пройти через это снова, я бы многое сделал по-другому.
Конечно, мы обсуждали, что именно идет не так, но это не моя работа – выходить к журналистам и говорить: «Вот это было неверно, вот тут мы ошиблись». Надо выделять хорошее, и действовать иначе я не буду».
«Люди отговаривали меня от Формулы 1»
Также Гасли поделился мнением о болельщиках, которые негативно высказываются в его адрес в социальных сетях. По мнению француза, подобное неизбежно, и к критике просто нужно относиться так, чтобы она не мешала работе.
«Знаете, когда я был еще совсем молод, мне нередко говорили: «Какая Формула 1, ты что? Там всего 20 человек, не стоит и пытаться пробиться туда». И все в таком роде, – рассказал Пьер. – И мне всегда удавалось трансформировать эти негативные высказывания в позитивную энергию для себя самого. Это делало меня сильнее, придавало мотивации и воли к победе. Когда люди пытались передать мне негатив, я лишь прибавлял.
Да, я и сейчас вижу [комментарии в сети], но не зацикливаюсь на них. Для меня уже давно привычно жить с этим. Когда ты постепенно становишься известным, когда выходишь на высочайший уровень – неважно, в Ф1, футболе или баскетболе, – то каждый твой поступок становится поводом для обсуждений. Люди обычно забывают все, чего ты добился прежде, и судят лишь по твоим последним результатам».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Базиль Давуан
Гасли о Red Bull: Сейчас я бы многое сделал иначе
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