Гасли о контракте на 2021 год: Надеюсь, результаты будут вознагражены

Пьер Гасли вернулся в AlphaTauri в августе прошлого года, после неудачной первой половины сезона в Red Bull. В команде из Фаэнцы француз снова стал добиваться хороших результатов и завоевал первый в карьере подиум.

В этом сезоне Гасли набрал 18 очков и идет на 12-м месте в чемпионате, уверенно опережая своего напарника Даниила Квята. Однако, у француза по-прежнему нет контракта на 2021 год.

«Это зависит не от меня, – сказал Пьер перед Гран При Италии. – Все, что я могу, это быть боеспособным. Полагаю, хорошие результаты будут вознаграждены. Пока я не знаю, что меня ждет в будущем, надо немного подождать».

Гасли заверил, что не переживает из-за контракта: «Сейчас вопрос не в этом. У меня есть контракт с Red Bull и моя задача – выступать как можно лучше. А потом увидим, какие возможности появятся в будущем».

Гасли дебютировал в Ф1 в 2018 году и после одного сезона в Toro Rosso попал в Red Bull. Однако из-за плохих результатов, в середине сезона-2019 его вернули в Фаэнцу.