Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь

На фоне яркого сражения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона мира на «Яс-Марине» далеко не все заметили отличный результат пилотов AlphaTauri. Юки Цунода добился лучшего в карьере четвертого результата, а Пьер Гасли пробился с 12-й стартовой позиции до пятой.

Обоим помог тот же прием, что принес Максу титул: пит-стоп для перехода на мягкие шины перед рестартом в самом конце дистанции. Гонщики AlphaTauri смогли за счет этого опередить Валттери Боттаса.

«Безумная гонка, не правда ли?», – с такого вопроса журналиста началась медиа-сессия Гасли после финиша.

«Это еще мягко сказано, – улыбнулся француз. – Я едва ли мог бы быть более доволен, чем после такого прорыва. Мы сделали ставку на альтернативную тактику и использовали сегодня все свои возможности. Мне удалось обогнать Фернандо [Алонсо], хотя это было очень непросто. Но мне невероятно хотелось завершить такой сезон хорошим результатом, и я стал пятым».

22 очка по итогам Гран При Абу-Даби стали для AlphaTauri лучшим результатом в сезоне – в Баку, где Гасли поднялся на подиум, команда заработала 21 балл. Несмотря на это, подопечным Франца Тоста все же не удалось опередить Alpine в споре за пятую строчку Кубка конструкторов.

«Мы почти настигли Alpine, – сказал Пьер. – Всегда неприятно, когда по итогам 22 гонок все решили несколько очков. Но если сравнивать достижения команды с прошлыми сезонами, то я очень горд за то, чего добились эти парни. В этом году они доказали, что могут сражаться на самом высоком уровне. Это очень важно в преддверии следующего чемпионата».

Он добавил: «Жаль, что при подведении итогов не отбрасывают итоги одной лучшей и одной худшей гонок (успех Alpine определила гонка в Венгрии, где пилоты команды заработали 37 очков – прим.ред.). Да нет, они и правда здорово поработали. Но я считаю, что и мы хорошо справились, заработав 110 очков. У AlphaTauri и Toro Rosso такое получалось нечасто».

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Фернандо Алонсо, Alpine A521, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Говоря о концовке гонки, когда лишь части круговых позволили вернуться в круг с лидером, Пьер отметил: «Я просто не понимал, с кем сражаюсь. Вокруг было множество машин, у меня был классный поединок с Боттасом и Юки. Рядом были Astin Martin и Haas, кто-то уехал вперед. Я толком не понимал, что творится, и просто старался обогнать всех, кого можно. В итоге на последнем круге у меня получилось прорваться в пятерку, чему я очень рад».

Гасли закончил сезон на девятой позиции – на строчку выше, чем в 2020-м. Однако сам пилот сравнил два чемпионата иначе: для него решающим эпизодом стала прошлогодняя победа в Монце .

«В этот раз мы ни разу не выиграли, – объяснил он. – А с ощущением от победы не может сравниться ничто. Но если говорить про сезон в целом, то в этом году я получил удовольствие от каждой из 22 гонок.

Когда ты приезжаешь на уик-энд, зная, что будешь бороться за очки, что сможешь биться с Ferrari и McLaren, это совсем другое ощущение. Я получал от этого удовольствие весь год и очень рассчитываю, что в следующем будет так же».

Дополнительная информация: Люк Смит