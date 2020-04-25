Гасли о Феттеле: Ненормально, что у него нет инстаграма

Пилот команды AlphaTauri Пьер Гасли обратил внимание на важность виртуального общения в современном мире. В интервью Racer.com француз рассказал о том, как справляется с негативными комментариями со стороны болельщиков. А еще спортсмен признался, что все в Формуле 1 пытаются затащить Себастьяна Феттеля в инстаграм. Сам немец многократно заявлял, что соцсети его не интересуют.

«В нашем поколении у каждого есть аккаунты в социальных сетях, – заявил Гасли. – За исключением Себастьяна, он выбивается из коллектива. Мы все стараемся убедить его завести инстаграм, потому, что в наши дни ненормально не сидеть в соцсетях.

Мне приходится читать негативные комментарии, но я на этом не зацикливаюсь. Когда ты на вершине спорта, будь то гонки, футбол или баскетбол, тебя все время обсуждают. И при этом твои прежние заслуги забываются мгновенно, тебя судят только по последним выступлениям».

Продолжая отвечать критикам, Гасли сказал: «Думаю, у людей просто нет доступа к информации. Я не могу всем с ними поделиться, многое конфиденциально. По незнанию, комментаторы могут ошибаться, хотя и в этом случае я уважаю их мнение. Но я то знаю, что происходит и что мне делать».