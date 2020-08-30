Гасли о борьбе с Пересом: Думал, в стене окажусь

Пьер Гасли был признан лучшим гонщиком по итогам Гран При Бельгии, на котором он финишировал восьмым. В начале гонки француз успешно прорывался с 12-й стартовой позиции, но один из обгонов для него едва не закончился аварией.

Во время атаки Гасли на Переса пилот Racing Point жестко оборонялся, после чего француз жаловался команде по радио. После гонки Пьер рассказал, что боялся, что соперник выдавит его в стену.

«Мы ожидали проблем на первых трех кругах, но получилось наоборот, у меня был высокий темп, – цитирует Гасли Sky Sports. – Я сразу смог совершить несколько обгонов. А в моменте с Пересом думал, что в стене окажусь, так плотно было! Знаю, что Серхио жесткий гонщик, но я был настроен на обгон, сказал себе, что доведу его до конца».

Гасли был близким другом гонщика Формулы 2 Антуана Юбера, который насмерть разбился в Спа в прошлом году. Француз признал, что из-за этого бельгийский этап был для него особенным:

«В эмоциональном плане было тяжело. Трасса в Спа у меня любимая, но она напоминает мне об очень грустном прошлогоднем моменте. Я очень хотел хорошо выступить и рад набрать эти очки в его память».