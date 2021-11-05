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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Гасли о болидах 2022 года: Обзорность заметно ухудшилась

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По словам гонщика, за большими колесами и их внутренними накладками ничего не видно

Гасли о болидах 2022 года: Обзорность заметно ухудшилась

Как и многие пилоты Формулы 1, Пьер Гасли уже видел новый болид AlphaTauri 2022 года и мог опробовать его на симуляторе. Напомним, что со следующего сезона технический регламент Ф1 существенно меняется.

В частности, 13-дюймовые колесные диски с относительно толстой резиной будут заменены на 18-дюймовые с меньшим профилем шин. И это Гасли не понравилось.

«Главной проблемой является обзорность, которую сильно ухудшают увеличенные колеса и их внутренняя накладка, – сказал Гасли накануне Гран При Мексики. – Мне как гонщику это не нравится.

Но полагаю мы все к этому привыкнем. Я говорю о той накладке, которая располагается между шасси и непосредственно колесом. Когда смотришь внутрь поворота, именно она закрывает твой взгляд. И ты не можешь правильно определить положение машины на траектории. Полагаю, нам просто придется найти для этого какие-нибудь новые маркеры.

Хорошо то, что все окажутся в равных условиях. Обзорность и сейчас нельзя назвать хорошей, но она будет еще более сложной, с чем каждому придется столкнуться.

Накладка плоха еще и тем, что с ней можно проморгать момент блокировки колес. Сейчас колеса полностью открыты, и когда они блокируются при торможении, то это видно».

Гасли также рассказал о том, какую машину строят в его команде: «Мне кажется, у нас получается неплохой болид, но мне просто не с чем сравнить. Мы несомненно улучшаем нашу новую машину, но кто знает, отстаем ли мы в этом или опережаем конкурентов».

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