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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Гасли: Новые правила минимально повлияют на расстановку сил

По мнению француза, директива FIA в отношении клиренса не приведет к серьезным перестановкам в пелотоне

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Гасли: Новые правила минимально повлияют на расстановку сил
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В преддверии Гран При Канады спортивные боссы Ф1 объявили, что вводят дополнительный контроль дорожного просвета машин для борьбы с вертикальной раскачкой на прямых и снижения физической нагрузки на пилотов. 

Эта инициатива получила противоречивые оценки в паддоке. По мнению Пьера Гасли, который после бакинского уик-энда призывал FIA помочь пилотам, которые испытывают чрезмерные нагрузки, в данном случае совершенно обоснована. 

«Даже глядя на записи с бортовых камер, вы просто представить не можете, что мы испытываем в кокпите, – объяснил пилот AlphaTauri в перед стартом этапа в Монреале. – Лично я очень рад, что к этой теме отнеслись настолько серьезно и смогли продвинуться в ее решении. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, но в данном случае жалобы действительно обоснованы. 

Мы любим наш спорт, мы стараемся двигать его вперед и помогать развиваться. 

Но в данном случае речь о серьезном опасении за наше здоровье, даже не говоря о результатах». 

При этом Гасли уверен, что новые правила не скажутся в серьезной степени на расстановке сил. 

«Те вещи, об изменении которых идет речь, скажутся на всех машинах в самой-самой малой степени», – объяснил Пьер. 

По мнению экспертов, машина AlphaTauri наравне с Mercedes сильнее прочих страдала от «козления» в пелотоне 2022 года.

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