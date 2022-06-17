Гасли: Новые правила минимально повлияют на расстановку сил

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии Гран При Канады спортивные боссы Ф1 объявили, что вводят дополнительный контроль дорожного просвета машин для борьбы с вертикальной раскачкой на прямых и снижения физической нагрузки на пилотов.

Эта инициатива получила противоречивые оценки в паддоке. По мнению Пьера Гасли, который после бакинского уик-энда призывал FIA помочь пилотам, которые испытывают чрезмерные нагрузки, в данном случае совершенно обоснована.

«Даже глядя на записи с бортовых камер, вы просто представить не можете, что мы испытываем в кокпите, – объяснил пилот AlphaTauri в перед стартом этапа в Монреале. – Лично я очень рад, что к этой теме отнеслись настолько серьезно и смогли продвинуться в ее решении. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, но в данном случае жалобы действительно обоснованы.

Мы любим наш спорт, мы стараемся двигать его вперед и помогать развиваться.

Но в данном случае речь о серьезном опасении за наше здоровье, даже не говоря о результатах».

При этом Гасли уверен, что новые правила не скажутся в серьезной степени на расстановке сил.

«Те вещи, об изменении которых идет речь, скажутся на всех машинах в самой-самой малой степени», – объяснил Пьер.

По мнению экспертов, машина AlphaTauri наравне с Mercedes сильнее прочих страдала от «козления» в пелотоне 2022 года.