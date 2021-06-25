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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Гасли не выехал на трассу во второй тренировке в Шпильберге

Показав отличный результат с утра, днем французский пилот внезапно получил целый час отдыха

Гасли не выехал на трассу во второй тренировке в Шпильберге

Пьер Гасли стал чуть ли не главным героем первой тренировки Гран При Штирии, показав по ходу заезда 2-е время и всего на четверть секунды отстав от ставшего лучшим Макса Ферстаппена. Увы, развить успех по ходу второй практики француз не смог, так как вообще не выезжал на трассу.

Причиной стала некое отклонение от оптимальных параметров, обнаруженное специалистами Honda при анализе данных о работе силовой установки. «К сожалению, нам потребуется некоторое время, чтобы все проверить – и пилот не сможет принять участие во второй тренировке», – сообщило гоночное отделение Honda в своем твитер-аккаунте.

Напомним, что на предыдущем Гран При француз начал использовать вторую по ходу сезона силовую установку. Впрочем, более чем вероятно, что в пятницу на автомобиле Гасли стоял двигатель, использовавшийся в первых 6-ти Гран При. Использование на пятничных тренировках уже проехавших определенное количество этапов, но исправных силовых установок является в Ф1 привычной практикой.

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