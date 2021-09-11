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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Гасли не стал срывать злость от аварии на формате спринта

Автор:
, главный редактор

Инцидент в первом повороте обошелся французу в потерю 13-ти позиций – но пилот AlphaTauri не стал делать далеко идущих выводов

Гасли не стал срывать злость от аварии на формате спринта

Пьер Гасли стал главным неудачником субботы на Гран При Италии. После небольшого контакта с машиной Даниэля Риккардо в первом повороте француз из-за поломки переднего антикрыла потерял контроль над автомобилем, вылетел с трассы и врезался в отбойник.

«Ты всегда ждешь от соперников, что они будут начинать торможение в определенных точках, – рассказал Гасли журналистам в паддоке трассы в Монце. – Но Риккардо затормозил раньше, чем я предполагал – и к тому моменту, когда я отреагировал на действия Даниэля, было уже поздно.

Как только автомобиль начинает поворачивать, он может начать замедляться очень сильно. И когда я увидел, что Даниэль замедляется, когда сам нажал сильнее на тормоз, мы бы ли уже слишком близко…

Видимо, мне стоило быть более осторожным – хотя я не знаю, почему Даниэль действовал именно так: реагировал ли он сам на действия Ферстаппена или какого-то другого пилота впереди.

Я сразу же вышел в эфир и попросил команду оценить повреждения – и буквально через пару секунд антикрыло попало под колеса и я поехал прямиком в стену. До этого я видел искры от крыла – но не был уверен, насколько велика проблема. Ведь дело могло быть в повреждении только торцевой пластины… Думаю, с момента контакта с Даниэлем прошло пять или шесть секунд».

 

В результате пилот, показавший накануне 6-е время в квалификации, начнет воскресную гонку только с 19-й позиции. Впрочем, француз не стал срывать свою злость на нестандартном формате уик-энда.

«Причиной инцидента стало вовсе не то, что мы участвовали в спринтерской гонке. Просто не повезло – был контакт, и он привел к потере переднего крыла. Так что, я не стал бы делать выводы о формате на основании сегодняшних эмоций».

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