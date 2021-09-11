Гасли не стал срывать злость от аварии на формате спринта
Инцидент в первом повороте обошелся французу в потерю 13-ти позиций – но пилот AlphaTauri не стал делать далеко идущих выводов
Пьер Гасли стал главным неудачником субботы на Гран При Италии. После небольшого контакта с машиной Даниэля Риккардо в первом повороте француз из-за поломки переднего антикрыла потерял контроль над автомобилем, вылетел с трассы и врезался в отбойник.
«Ты всегда ждешь от соперников, что они будут начинать торможение в определенных точках, – рассказал Гасли журналистам в паддоке трассы в Монце. – Но Риккардо затормозил раньше, чем я предполагал – и к тому моменту, когда я отреагировал на действия Даниэля, было уже поздно.
Как только автомобиль начинает поворачивать, он может начать замедляться очень сильно. И когда я увидел, что Даниэль замедляется, когда сам нажал сильнее на тормоз, мы бы ли уже слишком близко…
Видимо, мне стоило быть более осторожным – хотя я не знаю, почему Даниэль действовал именно так: реагировал ли он сам на действия Ферстаппена или какого-то другого пилота впереди.
Я сразу же вышел в эфир и попросил команду оценить повреждения – и буквально через пару секунд антикрыло попало под колеса и я поехал прямиком в стену. До этого я видел искры от крыла – но не был уверен, насколько велика проблема. Ведь дело могло быть в повреждении только торцевой пластины… Думаю, с момента контакта с Даниэлем прошло пять или шесть секунд».
В результате пилот, показавший накануне 6-е время в квалификации, начнет воскресную гонку только с 19-й позиции. Впрочем, француз не стал срывать свою злость на нестандартном формате уик-энда.
«Причиной инцидента стало вовсе не то, что мы участвовали в спринтерской гонке. Просто не повезло – был контакт, и он привел к потере переднего крыла. Так что, я не стал бы делать выводы о формате на основании сегодняшних эмоций».
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