Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности
По словам француза, его напарнику требуется время, чтобы раскрыть свой талант в Ф1
Юки Цунода стал одним из трех дебютантов нынешнего сезона Формулы 1 – но, в отличие от Никиты Мазепина с Миком Шумахером, он выступает в одной команде с опытным напарником.
Пьер Гасли смотрится в AlphaTauri гораздо сильнее японца, опережая того по очкам практически вчетверо. Юки же, порой показывая неплохую скорость, пока явно не может обрести стабильность и чередует неплохие выступления с невыразительными.
В медиа-день накануне Гран При России Гасли попросили оценить усилия партнера по команде.
«Разумеется, я слежу за тем, что он делает, – ответил тот. – Слежу с точки зрения командных интересов. Мне отлично известно, как сложно переходить из Ф2 в Формулу 1, тут не надо ничего говорить.
Я знаю талант Юки и не сомневаюсь, что он может быть быстр. Но просто не понимаю, почему по ходу последних этапов у него стало больше сложностей. Самое главное, что ему дали больше времени».
Недавно AlphaTauri продлила контракт с обоими пилотами еще на сезон. Тогда мнегие сочли, что Цуноду не стоило оставлять в Ф1.
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«У них была причина поступить так, – сказал Пьер. – Они верят, что у Юки есть необходимый потенциал. Я тоже согласен, что задача ему по силам, но сейчас ему, по ощущениям, непросто».
После лучшего в карьере шестого места в Венгрии Цунода не заработал ни одного очка в трех последних гонках. В общем зачете Ф1 он занимает 14-е место.
Дополнительная информация: Адам Купер
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