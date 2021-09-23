Гасли: Не понимаю, почему у Цуноды такие сложности

Юки Цунода стал одним из трех дебютантов нынешнего сезона Формулы 1 – но, в отличие от Никиты Мазепина с Миком Шумахером, он выступает в одной команде с опытным напарником.

Пьер Гасли смотрится в AlphaTauri гораздо сильнее японца, опережая того по очкам практически вчетверо. Юки же, порой показывая неплохую скорость, пока явно не может обрести стабильность и чередует неплохие выступления с невыразительными.

В медиа-день накануне Гран При России Гасли попросили оценить усилия партнера по команде.

«Разумеется, я слежу за тем, что он делает, – ответил тот. – Слежу с точки зрения командных интересов. Мне отлично известно, как сложно переходить из Ф2 в Формулу 1, тут не надо ничего говорить.

Я знаю талант Юки и не сомневаюсь, что он может быть быстр. Но просто не понимаю, почему по ходу последних этапов у него стало больше сложностей. Самое главное, что ему дали больше времени».

Недавно AlphaTauri продлила контракт с обоими пилотами еще на сезон. Тогда мнегие сочли, что Цуноду не стоило оставлять в Ф1.

Гасли рассказал, что поддерживает решение команды и Red Bull.

«У них была причина поступить так, – сказал Пьер. – Они верят, что у Юки есть необходимый потенциал. Я тоже согласен, что задача ему по силам, но сейчас ему, по ощущениям, непросто».

После лучшего в карьере шестого места в Венгрии Цунода не заработал ни одного очка в трех последних гонках. В общем зачете Ф1 он занимает 14-е место.

Дополнительная информация: Адам Купер