Гасли не почувствовал в Мексике угрозы со стороны Ferrari

Если главной темой нынешнего сезона Формулы 1 является противостояние двух топ-команд и их лидеров – Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, – то следом свою борьбу ведут гонщики из числа лидеров средней группы пелотона.

После этапа в Мексике на третьей строчке Кубка конструкторов утвердилась Ferrari, однако в гонке ее пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли угнаться за Пьером Гасли из AlphaTauri.

Француз стартовал с пятой позиции и финишировал четвертым. Он отстал от Ферстаппена на минуту, но выиграл у Леклера почти 20 секунд.

«Думаю, уик-энд можно назвать безупречным, – сказал Пьер журналистам. – Мне не кажется, что что-нибудь можно было сделать еще лучше. Мы справились с работой в квалификации, а в гонке я уступил только парням из Red Bull и Льюису. Для нас это маленькая победа.

Я очень доволен, темп был хорошим и позволил заработать много очков. С первого и до последнего круга все оставалось у меня под контролем. У соперников из Ferrari не было возможности атаковать меня. Гонка прошла в одиночестве, но все равно принесла много удовольствия».

На уточняющий вопрос о том, волновался ли он из-за того, что во второй части дистанции преимущество над Ferrari стало таять, когда команда поменяла гонщиков позициями, Гасли ответил: «Нет, так как у меня всегда были скорость и достаточный ресурс шин. Команда попросила меня чуть снизить темп, опасаясь за тормоза, но у меня всегда была возможность вновь прибавить.

В какой-то момент я даже попросил разрешить мне попробовать одну штуку, так как был полностью уверен: ситуация под контролем. У меня не было сомнений, что получится удержать позицию».

Четвертое место в Мехико стало для Гасли повторением результата Зандфорта. Его высшим достижением в этом году остается подиум в Баку. За четыре этапа до конца сезона AlphaTauri идет вровень с Alpine в Кубке конструкторов – у обеих команд по 106 очков, они занимают пятую и шестую строчки, в два с лишним раза отставая от McLaren.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг