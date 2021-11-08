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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Гасли не почувствовал в Мексике угрозы со стороны Ferrari

Автор:
, Ответственный редактор

Пилот AlphaTauri объяснил, что хотя соперники на алых машинах и были неподалеку за ним, он полностью контролировал развитие событий

Гасли не почувствовал в Мексике угрозы со стороны Ferrari

Если главной темой нынешнего сезона Формулы 1 является противостояние двух топ-команд и их лидеров – Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, – то следом свою борьбу ведут гонщики из числа лидеров средней группы пелотона. 

После этапа в Мексике на третьей строчке Кубка конструкторов утвердилась Ferrari, однако в гонке ее пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли угнаться за Пьером Гасли из AlphaTauri.

Француз стартовал с пятой позиции и финишировал четвертым. Он отстал от Ферстаппена на минуту, но выиграл у Леклера почти 20 секунд.

«Думаю, уик-энд можно назвать безупречным, – сказал Пьер журналистам. – Мне не кажется, что что-нибудь можно было сделать еще лучше. Мы справились с работой в квалификации, а в гонке я уступил только парням из Red Bull и Льюису. Для нас это маленькая победа. 

Я очень доволен, темп был хорошим и позволил заработать много очков. С первого и до последнего круга все оставалось у меня под контролем. У соперников из Ferrari не было возможности атаковать меня. Гонка прошла в одиночестве, но все равно принесла много удовольствия».

На уточняющий вопрос о том, волновался ли он из-за того, что во второй части дистанции преимущество над Ferrari стало таять, когда команда поменяла гонщиков позициями, Гасли ответил: «Нет, так как у меня всегда были скорость и достаточный ресурс шин. Команда попросила меня чуть снизить темп, опасаясь за тормоза, но у меня всегда была возможность вновь прибавить. 

В какой-то момент я даже попросил разрешить мне попробовать одну штуку, так как был полностью уверен: ситуация под контролем. У меня не было сомнений, что получится удержать позицию».

Четвертое место в Мехико стало для Гасли повторением результата Зандфорта. Его высшим достижением в этом году остается подиум в Баку. За четыре этапа до конца сезона AlphaTauri идет вровень с Alpine в Кубке конструкторов – у обеих команд по 106 очков, они занимают пятую и шестую строчки, в два с лишним раза отставая от McLaren.

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Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг

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