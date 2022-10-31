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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Гасли назвал систему штрафов в Ф1 «тупыми баллами»

Французский пилот оказался в шаге от дисквалификации – и заметно осложнил себе жизнь на ближайшие полгода

Адам Купер
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Гасли назвал систему штрафов в Ф1 «тупыми баллами»
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По ходу Гран При Мехико Пьер Гасли, увлекшись борьбой с Лэнсом Строллом, вытеснил того с трассы в момент обгона. Гонщик AlphaTauri сам выехал за белую линию, отыграв при этом позицию. Судьи оштрафовали его на пять секунд, что в конечном счете не позволило гонщику заработать очки. 

Но эта заурядная история, какие случаются нередко, имела крайне интересное продолжение. Каждое наказание в Ф1 сопровождается начислением штрафных баллов – их ввели в чемпионате без малого десять лет назад, чтобы иметь механизм контроля за теми, кто постоянно нарушает правила. 

По регламенту при достижении 12 баллов гонщик должен пропустить следующий Гран При, однако на практике подобных случаев за все это время не было. Гасли за нарушение в Мехико добавили один балл, и их общее количество достигло десяти.  

Это значит, что до 22 мая будущего года француз рискует получить дисквалификацию практически за любой проступок. При этом в списке его нарушений (он приведен ниже) есть как аварии, так и вполне безобидные нарушения. 

До старта в Мехико Пьер уже поднимал тему баллов на пилотском брифинге и просил судей изменить существующую систему. Теперь вопрос стал для него еще более актуальным. 

Комментируя эпизод со Строллом, он отметил: «Я гонщик, и если вижу возможность для атаки, то атакую. Если кому-то не нравятся мои действия, надо было сказать, чтобы я вернул позицию. Я бы сделал это и попробовал обогнать снова. Но мне ничего не сказали, и это обидно. 

Достаточно было просто сообщить по радио, как всегда было прежде. Но в этот раз мне почему-то ничего не сказали».

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri

Фото: Эрик Юниус

На вопрос о том, изменит ли он теперь свой подход, гонщик ответил: «В последнее время [судьи] действуют очень строго. На прошлой гонке половина пелотона далеко отпускали соперников вперед позади машины безопасности, а меня оштрафовали.  

В этот раз я просто не могу понять, почему меня не попросили вернуть позицию. 

Я делаю за рулем все возможное – и последнее, о чем думаю, это тупые штрафные баллы и потеря времени в гонке. Сейчас мне совсем не нравится все то, что происходит. Я обязательно поговорю с ними, чтобы понять, что стоит поменять».

Заработанные гонщиками баллы сгорают по прошествии 12 месяцев. Но Гасли придется ждать до этого седьмого этапа нового сезона. 

Все штрафные баллы Гасли в 2022 году

Испания: авария со Строллом (2)
Австрия: авария с Феттелем (2)
Австрия: многочисленные нарушения пределов трассы (1)
Япония: превышение скорости под красным флагом (2)
США: слишком большое отставание от соперника позади машины безопасности (2)
Мексика: выезд с трассы с получением преимущества (1)

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