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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Гасли назвал сильной стороной Toro Rosso механическое сцепление

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Гасли назвал сильной стороной Toro Rosso механическое сцепление
Автор:
, Главный редактор
28 окт. 2019 г., 11:22

Французский пилот предположил, что условия на трассе в Мексике подровняли возможности разных силовых установок, а также сделали управляемость машин менее зависимой от уровня прижимной силы.

Пьер Гасли закончил Гран При Мексики на 9-й позиции и стал на финише лучшим из представителей команд-середняков, использовавших тактику с двумя пит-стопами. После финиша гонки пилот Toro Rosso рассказал журналистам, что в целом доволен результатом уик-энда.

«Если ты – пилот команды-середняка, на этой гонке, может быть, лучше стартовать с 11-й позиции, как это сделал Перес, чем начинать заезд на мягких шинах, – сказал в частности француз, который был вынужден использовать на первом отрезке шины Soft, так как днем раньше смог пройти в третий сегмент квалификации. – А с учетом нашей тактики и того, на каких шинах я стартовал, вряд ли было возможно рассчитывать на большее. Я и так отстал всего на 30 секунд от Рикардо, выполнив на один пит-стоп больше».

Гасли также предположил, какие именно особенности трассы в Мексике позволили болидам Toro Rosso более конкурентоспособно по сравнению с несколькими предыдущими гонками.

«Все дело, видимо, в высоте над уровнем моря. Насколько я понимаю, в этих условиях ключевые показатели разных силовых установок стали очень близки. Также уровень прижимной силы гораздо ниже, чем обычно – и гораздо более важную роль играет механическое сцепление. А с ним у нас в общем и целом все в порядке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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