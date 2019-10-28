Гасли назвал сильной стороной Toro Rosso механическое сцепление

Пьер Гасли закончил Гран При Мексики на 9-й позиции и стал на финише лучшим из представителей команд-середняков, использовавших тактику с двумя пит-стопами. После финиша гонки пилот Toro Rosso рассказал журналистам, что в целом доволен результатом уик-энда.

«Если ты – пилот команды-середняка, на этой гонке, может быть, лучше стартовать с 11-й позиции, как это сделал Перес, чем начинать заезд на мягких шинах, – сказал в частности француз, который был вынужден использовать на первом отрезке шины Soft, так как днем раньше смог пройти в третий сегмент квалификации. – А с учетом нашей тактики и того, на каких шинах я стартовал, вряд ли было возможно рассчитывать на большее. Я и так отстал всего на 30 секунд от Рикардо, выполнив на один пит-стоп больше».

Гасли также предположил, какие именно особенности трассы в Мексике позволили болидам Toro Rosso более конкурентоспособно по сравнению с несколькими предыдущими гонками.

«Все дело, видимо, в высоте над уровнем моря. Насколько я понимаю, в этих условиях ключевые показатели разных силовых установок стали очень близки. Также уровень прижимной силы гораздо ниже, чем обычно – и гораздо более важную роль играет механическое сцепление. А с ним у нас в общем и целом все в порядке».