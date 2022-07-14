Гасли назвал AlphaTauri самой медленной машиной

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Не так давно Пьер Гасли продлил свой контракт с AlphaTauri, что не помешало французу обрушится с критикой на свою команду. Гасли не зарабатывал очков с Гран При Азербайджана и в последних гонках финиширует значительно ниже 10-го места.

По словам Гасли, виной всему болид AlphaTauri, который в начале сезона еще мог сравняться с другими машинами средней группы, но сейчас всем им уступает.

«Я стараюсь выложиться на полную, когда веду машину, но случается так, что просто ничего не поделаешь, – заявил Гасли. – Нам определенно нужны обновления болидов.

Проблема в том, что мы просто медленные. Можно стараться сколько угодно, можно выбирать любую стратегию, но из-за нашей настоящей скорости все это не дает ничего.

Пожалуй, у нас сейчас самая медленная машина в чемпионате. И это обидно, когда приходится бороться за то, чтобы быть хотя бы не последним. Думаю, это связанно с тем, что мы очень давно не получали обновлений и замедлились относительно соперников. Надеюсь, у нас будут какие-то обновления к Гран При Франции».