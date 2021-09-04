Гасли нацелился удержаться впереди Ferrari в гонке

Квалификация Гран При Нидерландов принесла Гасли четвертый результат – гонщик AlphaTauri повторил лучший результат в карьере. Он уже был на втором стартовом ряду весной в Имоле, но там почти сразу выбыл из борьбы из-за поврежденного радиатора.

На этот раз француз собрался использовать свой шанс и сразиться с гонщиками Ferrari, которых опередил в субботней сессии.

«Должен сказать, для нас все сложилось очень успешно, – рассказал он в интервью Sky Sports. – Вчера мы смотрелись не лучшим образом и даже сегодня утром все было не особенно здорово, но в квалификации по какой-то причине машина поехала просто отлично. Нам удалось отыграть время и удивительным образом опередить пару Ferrari».

Говоря об ожиданиях от гонки, он добавил: «Думаю, в случае хорошего старта успех вполне возможен. Всем известно, как сложно здесь обгонять, так что квалификация здесь важнее всего.

Надеюсь, у меня получится вести борьбу, а если что-то произойдет, мы сможем извлечь из этого выгоду. Думаю, есть шанс проехать отличную гонку. Она едва ли будет простой, за 72 круга всякое может случиться. Кто-то может вылететь. Думаю, можно ожидать ярких событий».

Примечательно, что глава Mercedes Тото Вольф, подводя итоги квалификации, назвал Гасли «гонщиком машины-тени», который может существенно помочь Максу Ферстаппену в споре с двумя соперниками на черных W12.

«Они приняли свое решение»

Серхио Перес провалил квалификацию в Зандворте, оставшись в первом сегменте. Репортеры спросили Гасли, почему в Red Bull предпочли продлить контракт с мексиканцем, а не перевести Пьера в «старшую» команду.

«Могу только догадываться, – ответил гонщик. – Мы общались. Думаю, они очень довольны моими выступлениями, но дело не только в этом. Они приняли свое решение, непростое для меня.

Конечно, ч не в восторге, так как мне хочется пилотировать быструю машину. Я вовсе не говорю, что у AlphaTauri она медленная, но решения принимают боссы. Жаль, что все сложилось так. В будущем все еще может измениться, но в следующем году я туда не попаду».

Дополнительная информация: Гайдн Кобб