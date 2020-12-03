Приехав в Бахрейн, участники Ф1 задержатся на автодроме в пригороде Манамы на два Гран При. Однако, в отличие от Австрии и Британии, выступать им предстоит на разных конфигурациях гоночного кольца.

В преддверии дебюта короткой версии, на которой пройдет Гран При Сахира, пилоты знакомились с ней на симуляторе, а многие заранее совершили прогулку по этой конфигурации, чтобы узнать о ней больше.

«Кажется, там будет всего четыре поворота, – поделился впечатлениями Пьер Гасли, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Первый и последний останутся теми же [что в первоначальной версии], с ними мы разберемся уже в этот уик-энд. Хотя, я думаю, все будут использовать [для короткого кольца] гораздо меньший уровень прижимной силы.

В центральной части четвертый поворот станет, понятное дело, гораздо быстрее благодаря более широкому выходу. Потом идет «эска» со странным поребриком. Уже на симуляторе он выглядел очень агрессивно. Речь о том, что с правой стороны, довольно непростой.

Полагаю, это будет веселое место. Что-то вроде игры со слип-стримом. Каждый будет стремиться получить его, и разница во времени круга с ним и без будет весьма заметной. Я бы сказал, что и вся гонка должна быть яркой и интересной».

Гасли отметил, что на столь коротком круге будет непросто избежать трафика в квалификации.

«Думаю, на следующей неделе вы услышите много жалоб, – сказал француз. – Все просто: 54 или 55 секунд на круг, 20 машин, 20 парней, которые хотят обеспечить пятисекундный запас впереди, чтобы проехать чистый круг. Но так не получится.

Так что, полагаю, не все останутся довольны. Но понятно, что ситуация одинакова для всех. Каждый будет искать возможность выжать все из такой уникальной трассы и местных условий.

Я не самый большой фанат длинных прямых с несколькими поворотами. Мне нравятся трассы, где требуется настоящее напряжение с точки зрения ритма – как на «Сузука», в Будапеште или Сингапуре. Там вы постоянно в напряжении за рулем: или тормозите, или контролируете тягу, или крутите руль. И чувствуете. что при деле.

Думаю, на этой трассе все будет совсем не так: придется проехать 87 кругов, но 75-80% времени газ будет полностью открыт. При этом мы все равно должны быть быстры и конкурентоспособны. И попробует добиться максимума».

В схожем ключе высказался и Эстебан Окон из Renault – по его словам, новый участок короткой трассы может стать источником проблем.

«Он отличается от остальной части круга, – пояснил француз. – Поребрики там очень высокие.

К тому же, сам асфальт тоже весьма неровный. Потому найти верные настройки будет сложнее. Но думаю, мы что-нибудь отыщем.

Квалификация обещает быть невероятно сложной. Просто безумной, потому что вся трасса будет в машинах с интервалами в две секунды между ними. Будет невероятно сложно найти нужное пространство и при этом получить хороший слипстрим».