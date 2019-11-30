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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Гасли: Поражение от Сайнса в квалификации поможет обогнать Карлоса в гонке

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Гасли: Поражение от Сайнса в квалификации поможет обогнать Карлоса в гонке
Автор:
, редактор
30 нояб. 2019 г., 17:25

Гонщик Toro Rosso рассчитывает отыграть у испанца три позиции в гонке за счет лучшей тактики. Но эта тактика стала возможной только после того, как французский пилот не смог попасть в третий сегмент квалификации.

Пьер Гасли занял в квалификации Гран При Абу-Даби 12-е место и будет стартовать в трех позициях Карлоса Сайнса, с которым ведет плотную борьбу за шестое место в чемпионате. Перед завершающей гонкой сезона пилоты имеют по 95 очков. 

«Думаю, шансы есть, – сказал Гасли. – Если судить объективно, то если бы я вышел в Q3 и был с ним на одной стратегии, мне было бы сложнее – ведь McLaren побыстрее нас. Но теперь они будут стартовать на мягких шинах, и я не считаю это преимуществом. Надеюсь, завтра резина станет ключевым фактором».

По мнению Гасли, 12-е место, которое на стартовой решетке станет 11-м из-за штрафа Валттери Боттаса, было почти пределом его возможностей.

«В квалификации мы потеряли скорость в сравнении со второй и третьей тренировками, – признал француз. – Мы сильно скользили, не смогли выжать всю скорость из машины, не проехали круг. 

С другой стороны, перед квалификацией мы думали, что лучше стартовать 12-м или 11-м, чем десятым. А выше 10-го места нам забраться не удалось бы, потому что McLaren и Renault были очень быстры. Так что в итоге наша позиция оказалась лучшей [из возможных]».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Пьер Гасли
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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