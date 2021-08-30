Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Пьер Гасли стал шестым на Гран При Бельгии в гонке, где не прошло ни одного боевого круга. Француз отметил, что проводить гонку действительно было нельзя, но чем он заслужил очки, пилот не понял.

«Я не чувствую, что заслужил хоть какие-то очки, – сказал Гасли. – Я же просто ездил за сейфти-каром. Ну, и не разбился по пути на стартовую решетку. Но это и все, что я сегодня сделал.

Не знаю, заслужили ли мы какие-то очки. Это даже не главное. Мне очень жаль людей, которые приехали, много часов ждали под дождем, чтобы увидеть гонку, а увидели только пару кругов под сейфти-каром. Я очень им всем сочувствую.

Но не думаю, что у нас были варианты. Видимость внутри пелотона была ужасная. Если бы чья-то машина встала на трассе или врезалась, то другие подъезжали бы сзади, и мы знаем, что тогда может произойти».

Гасли добавил, что ради начисления очков пилотов на два круга выпустили на трассу после трехчасовой задержки, когда условия стали еще хуже:

«Честно сказать, даже половину очков выдавать неправильно. Смысл очков в том, что их дают за гонку. Так что я удивлен [начислением очков]. Они просто выпустили нас на трассу ради этих кругов, когда условия стали еще хуже, чем раньше».