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Судьи вызвали Пьера Гасли после финиша Гран При Японии, чтобы выяснить, почему он езал на скорости 250 км/ч после того, как на втором круге из-за дождя и нескольких аварий гонку остановили красными флагами.

Француз повредил машину и после пит-стопа догонял пелотон. При этом он остался в высшей степени недоволен, что на гоночном полотне работали службы трассы и стоял большой трактор.

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«Если бы я потерян контроль над машиной и влетел в 12-тонный кран, то был бы сейчас мертв», – прямо заявил Гасли.

По итогам разбирательстве Пьерк назначили по суди формальное наказание – штрафной проезд через боксы, конвертированный в 20 секунд дополнительного времени.

Кроме того, гонщику добавили два штрафных балла, и всего их стало девять. Это близко к опасной черте, так как после 12 баллов пилота отстраняют от ближайшего Гран При. Однако уже в понедельник после Гран При Японии два балла у Гасли «сгорят» по истечению срока давности.

В официальном решении говорится, что Пьер «неоднократно превышал скорость в 200 км/ч, а в какой-то момент разогнался до 251 км/ч. При этом гонщик признал, что на трассе в тот момент могли быть люди или препятствия, и согласился, что ехал слишком быстро.

Но смягчающим обстоятельством сочли то, что хотя скорость ни в коем случае не была "низкой", как требуют правила, она все же была ниже максимально возможной в данных условиях.

Также судьи приняли во внимание, что гонщик был шокирован, увидев на траектории грузовик».

Так как Гасли финишировал 17-м, наказание почти не повлияло на итог его гонки – француз пропустил в протоколе только Мика Шумахера из Haas.

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