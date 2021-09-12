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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

Автор:
, редактор Ф1

После аварии француза в спринте команда AlphaTauri решила извлечь из ситуации хоть какую-то пользу и обеспечить пилоту лишним мотором для оставшихся Гран При

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

Став шестым в пятничной квалификации в Монце, Пьер Гасли не проехал в спринтерской гонке даже одного круга. После контакта с McLaren Даниэля Риккардо на машине француза оказалось повреждено переднее крыло, и он не удержался на асфальте в быстром повороте Курва Гранде.

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По правилам Ф1 это означало старт из конца пелотона в воскресенье. В команде использовали эту возможность, чтобы поставить на машину Пьера новую силовую установку (все шесть компонентов), а также коробку передач.

Все это не потребовало бы старта из боксов, если бы спецификация новых узлов была бы точно такой же, как и старых. Однако в Honda обновили конструкцию одного из элементов, батареи для накопления энергии, потому Пьеру все же придется начинать борьбу из боксов. 

Гонщик признал, что после субботней аварии ему будет сложно претендовать на очки: «Я видел, как сложно было Льюису [Хэмилтону], который так и не смог пройти Ландо [Норриса]. Это же касается и Alpine с Aston Martin, чьи пилоты были рядом на протяжении многих кругов, но до обгона так и не дошло.  

Так что отыгрываться тут крайне сложно. В конечном счете, нет никакой разницы, станешь ты на финише 18-м, 11-м или 15-м. Это одно и то же. Нам нужно очень постараться, чтобы заработать хотя бы одно очко».

Год назад Гасли стартовал в Монце десятым и смог одержать победу.

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