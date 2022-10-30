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В прошлые выходные на Гран При США Пьера Гасли оштрафовали за то, что он слишком далеко отпустил вперед соперников позади машины безопасности. Десять лишних секунд почти не отразились на результате гонки, так как пилот AlphaTauri все равно финишировал во втором десятке – однако ему начислили еще два штрафных балла, и их общее число достигло девяти.

Регламент Ф1 гласит, что по достижении отметки в 12 таких баллов пилот должен пропустить ближайший Гран При. Пока таких случаев за все время работы системы в Ф1 еще ни разу не было.

Но в случае с Гасли положение осложняется тем, что ближайшие баллы сгорят у него только в следующем мае. Это значит, что еще полгода пилот рискует тем, что один серьезный штраф или пара мелких нарушений могут привести к его отстранению от выступлений.

Пьер сказал, что намерен добиться изменений в существующей практике по ходу зимних каникул.

«Я близок к отстранению, – признал он на пресс-брифинге в Мехико. – Но у меня нет ощущения, что в последние 12 месяцев я ездил опасно».

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он продолжил: «Будет досадно пропустить гонку из-за того, что ты двигался чуть медленнее нужного за машиной безопасности или нарушил пределы трассы. Думаю, им [FIA] стоит поработать над тем, чтобы к следующему сезону внести изменения в систему. Это было бы здорово.

Мне кажется, будет правильно, если штрафные баллы станут начислять только за опасное вождение. Если за такие нарушения, как выезд за белую линию, получить отстранение, это довольно сурово. Мы уже обсудили это на брифинге, все согласились со мной, включая судей.

Они пообещали посмотреть, что можно сделать к новому сезону».

В конце 2022 года Гасли покинет AlphaTauri, за которую выступал с 2017-го, и начнет новую страницу карьеры в Alpine.

Дополнение: по ходу гонки в Мехико Гасли получил еще один* штрафной балл, когда выдавил Лэнса Стролла с трассы в споре за позицию. У Пьера стало 10 баллов.

*первоначально в новости было указано, что два; текст был скорректирован