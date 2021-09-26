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Формула 1 / Гран При России Новости

Гасли: Мы сами все потеряли

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Бывший напарник Даниила Квята признал, что AlphaTauri упустила все возможности в Сочи

Гасли: Мы сами все потеряли

Пьер Гасли стал героем для Red Bull в гонке в Сочи: он с видимой борьбой пропустил вперед стартовавшего последним Макса Ферстаппена, а после этого большую часть гонки сдерживал Валттери Боттаса, который ничего не мог сделать с французом.

Все изменил начавшийся дождь. Боттас одним из первых сменил шины и финишировал пятым. А в AlphaTauri решили придержать Гасли на трассе, и он финишировал 13-м. По мнению Гасли, это значит, что у команды были шансы на большее.

«Думаю, в начале гонки мы все делали отлично, – сказал Гасли. – Мы Боттаса держали позади 30 кругов. Потом Сайнс вернулся после первого пит-стопа позади Боттаса, а я был впереди. Но потом пошел дождь, и мы решились остаться на сликах, а они поехали менять резину.

В итоге Боттас стал пятым, а я 13-м. Мы просто не заслужили очков! Столько ошибок сделали. В нашем трудном спорте нужно быть идеальными. А мы не смогли в этот уик-энд».

Гасли также в нескольких словах описал инцидент со Строллом, за который канадца наказали потерей 10 секунд.

«Как я понял, он вылетел, а вернувшись на трассу поддел меня сзади. Меня просто внезапно развернуло», – сказал Гасли.

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Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

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Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке
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