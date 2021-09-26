Гасли: Мы сами все потеряли
Бывший напарник Даниила Квята признал, что AlphaTauri упустила все возможности в Сочи
Пьер Гасли стал героем для Red Bull в гонке в Сочи: он с видимой борьбой пропустил вперед стартовавшего последним Макса Ферстаппена, а после этого большую часть гонки сдерживал Валттери Боттаса, который ничего не мог сделать с французом.
Все изменил начавшийся дождь. Боттас одним из первых сменил шины и финишировал пятым. А в AlphaTauri решили придержать Гасли на трассе, и он финишировал 13-м. По мнению Гасли, это значит, что у команды были шансы на большее.
«Думаю, в начале гонки мы все делали отлично, – сказал Гасли. – Мы Боттаса держали позади 30 кругов. Потом Сайнс вернулся после первого пит-стопа позади Боттаса, а я был впереди. Но потом пошел дождь, и мы решились остаться на сликах, а они поехали менять резину.
В итоге Боттас стал пятым, а я 13-м. Мы просто не заслужили очков! Столько ошибок сделали. В нашем трудном спорте нужно быть идеальными. А мы не смогли в этот уик-энд».
Гасли также в нескольких словах описал инцидент со Строллом, за который канадца наказали потерей 10 секунд.
«Как я понял, он вылетел, а вернувшись на трассу поддел меня сзади. Меня просто внезапно развернуло», – сказал Гасли.