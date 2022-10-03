Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз

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До середины дистанции, пока все участники Гран При оставались на промежуточной резине, Пьер Гасли уверенно удерживал седьмую позицию. Однако в его команде AlphaTauri решили пойти на риск и раньше главных соперников перевести пилота на слики.

Из-за этого француз потерял время, так как условия еще не позволяли ехать достаточно быстро на резине без протектора. Он завершил дистанцию десятым – и остался очень недоволен выбранной тактикой. Ход гонки показал, что правильным выбором был, наоборот, более поздний отказ от промежуточной резины.

«Не думаю, что в этот раз мы хорошо справились с работой, – сказал Пьер репортерам. – Мы были седьмыми, впереди пары Aston Martin, и все было в наших руках. Но мы сами спустили все в унитаз, решив провести ранний пит-стоп.

Никакого общения [между пилотом и командой] не было, никакого диалога. И я не могу понять причину этого. Мы решили пойти на риск в тот момент, когда это совершенно не требовалось. Я поехал в боксы, а все остальные остались на трассе – четыре соперника за счет этого опередили меня».

Более поздние пит-стопы сыграли на руку Лэнсу Строллу, Себастьяну Феттелю и Даниэлю Риккардо – все они завершили гонку впереди Гасли.

«Разумеется, я очень расстроен за всю команду, – добавил Пьер. – Мы откатились уже на девятое место в Кубке конструкторов.

Даниэль был позади, но остался на трассе – как следовало и нам – и финишировал пятым.

Это девять очков, которые мы потеряли. Девять очень важных очков. Так что я зол. Наше выступление не оставило оснований для позитива.

Возможно, у команды были какие-то основания поступить так, но такие вещи надо обсуждать, а этого не было. Сразу было понятно, что в таких условиях прогреть слики будет сложно. Просто не понимаю, зачем было рисковать. Мы сами отдали позиции…».

Другой гонщик AlphaTauri Юки Цунода в воскресенье и вовсе не добрался до финиша – вскоре после перехода на слики японец ошибся на скользкой трассе и разбил машину.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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