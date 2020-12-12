Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше

Пьер Гасли выиграл у своего партнера по AlphaTauri Даниила Квята 13 из 17 квалификаций 2020 года. Однако в двух последних сессиях сезона лучше был россиянин.

После десятого место в квалификации Гран При Абу-Даби Гасли пояснил, что ставший седьмым Квят лучше справился с поиском баланса машины.

«Конечно, я несколько разочарован и не слишком доволен итогом, – сказал Гасли. – Всю квалификацию я пытался найти баланс и не мог проехать такой круг, какой хотел. Даниил с этим справился лучше и проехал очень хороший круг.

Обычно мы хорошо прибавляем по ходу уик-энда. Мы пытались кое-что улучшить, но заодно кое-что ухудшили, то есть мы играли в кошки-мышки с балансом весь уик-энд, и в квалификации тоже. В финальном круге я опробовал кое-что, и оно сработало не так, как хотелось бы. Это привело меня на десятое место».