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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше

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Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше
Автор:
, редактор

Пьер остался недоволен десятым местом в квалификации

Пьер Гасли выиграл у своего партнера по AlphaTauri Даниила Квята 13 из 17 квалификаций 2020 года. Однако в двух последних сессиях сезона лучше был россиянин. 

После десятого место в квалификации Гран При Абу-Даби Гасли пояснил, что ставший седьмым Квят лучше справился с поиском баланса машины. 

«Конечно, я несколько разочарован и не слишком доволен итогом, – сказал Гасли. – Всю квалификацию я пытался найти баланс и не мог проехать такой круг, какой хотел. Даниил с этим справился лучше и проехал очень хороший круг.

Обычно мы хорошо прибавляем по ходу уик-энда. Мы пытались кое-что улучшить, но заодно кое-что ухудшили, то есть мы играли в кошки-мышки с балансом весь уик-энд, и в квалификации тоже. В финальном круге я опробовал кое-что, и оно сработало не так, как хотелось бы. Это привело меня на десятое место».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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